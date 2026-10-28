Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μέχρι και την Παρασκευή

Εβδομάδα πληρωμών είναι αυτή που διανύουμε, με 2.532.016.342,27 ευρώ να μοιράζονται συνολικά σε 4.374.639 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

Στις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 7.000 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Νοεμβρίου του ν. 4778/2021.

Στις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 5.000.000 ευρώ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων μη μισθωτών.

Από τις 26 έως τις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 16.500.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: