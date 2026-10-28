Black Friday 2026: Πότε πέφτει η μέρα με τις μεγάλες εκπτώσεις

Ανάποδα έχει γυρίσει η κλεψύδρα του χρόνου για το μεγαλύτερο εμπορικό γεγονός του έτους. Σε λίγα 24ωρα ο Οκτώβριος φεύγει και ο Νοέμβριος έρχεται, «φέρνοντας» μαζί του τη Black Friday. Μια ημέρα που τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε εμπορικό θεσμό και έχει γίνει πραγματικό σημείο αναφοράς για τον σύνολο των κλάδων του λιανικού εμπορίου.

Η Black Friday «πέφτει» φέτος την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, με τον εμπορικό κόσμο της χώρας να προετοιμάζεται για γενναίες προσφορές, επιχειρώντας να δρέψει τα οφέλη μιας ολόκληρης εμπορικής περιόδου πια, αφού η πληθώρα των επιχειρήσεων αναμένεται να ξεκινήσει τις προωθητικές ενέργειες και τις εκπτώσεις ήδη από τα επόμενα 24ωρα. Εκπτώσεις που θα διαρκέσουν, σε πολλές περιπτώσεις για έναν ολόκληρο μήνα και θα κορυφωθούν το τελευταίο σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου.

Άλλωστε, όπως είθισται, της Black Friday έπεται η Cyber Monday που εφέτος «πέφτει» την 1η Δεκεμβρίου.

Πού ποντάρουν οι επιχειρηματίες

Με τους πρώτους μήνες του 2026 να είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί, καθώς ο επίμονος πληθωρισμός συνεχίζει να ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, σύσσωμος ο εμπορικός κόσμος στρέφει την προσοχή του στη Black Friday, διεκδικώντας μια σημαντική «ανάσα» ρευστότητας.

Όπως επιβεβαιώνεται άλλωστε από πρόσφατη έρευνα της Circana, η ακρίβεια συνεχίζει να καθορίζει την καταναλωτική συμπεριφορά. Οι περισσότεροι καταναλωτές δηλώνουν ότι «τα βγάζουν πέρα με προσοχή», ενώ η συντριπτική πλειοψηφία έχει ήδη περιορίσει δαπάνες σε διασκέδαση, ένδυση και άλλες μη βασικές κατηγορίες, καθώς η διαχείριση του κόστους ζωής παραμένει η κυρίαρχη προτεραιότητα των νοικοκυριών. Η οικονομική ανασφάλεια παραμένει έντονη, με τους πολίτες να ανησυχούν κυρίως για την αναντιστοιχία μεταξύ εισοδημάτων και κόστους ζωής. Είναι μάλιστα ενδεικτικό ότι το 57% των καταναλωτών δηλώνει ότι προβληματίζεται από το ύψος των αμοιβών σε σχέση με το κόστος ζωής, ενώ το 74% διαχειρίζεται τα οικονομικά του με δυσκολία ή ιδιαίτερη προσοχή.

Την ίδια στιγμή παράγοντες της αγοράς εξηγούν πως η έντονη οικονομική ανασφάλεια που κατά γενική ομολογία διακατέχει τα ελληνικά νοικοκυριά τα τελευταία χρόνια, οδηγεί τους καταναλωτές σε νέες αγοραστικές συμπεριφορές και δη στις «έξυπνες» και στοχευμένες αγορές. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο θεσμός της Black Friday αποτελεί μιας πρώτης τάξης ευκαιρία για τέτοιου είδους αγορές. «Τα τελευταία χρόνια οι καταναλωτές ποντάρουν πολλά στη Black Friday. Κάνουν έρευνες αγοράς και προετοιμάζονται για αυτήν ολόκληρο τον Νοέμβριο», σχολίαζε πρόσφατα παράγοντας της αγοράς του λιανικού εμπορίου.

Όπως αναφέρει το insider, στην «κούρσα» των προσφορών της Black Friday οι αλυσίδες ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών βρίσκονται παραδοσιακά στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος, ωστόσο τα τελευταία χρόνια το σύνολο των κλάδων του λιανικού εμπορίου δίνει δυναμικό «παρών» στον θεσμό. Μεγάλες αλυσίδες, αλλά και μικρότερες, συνοικιακές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα και από κάθε κλάδο αναμένεται να ριχτούν στη μάχη των εκπτώσεων τα επόμενα 24ωρα.

Καταστήματα γυναικείας, ανδρικής και παιδικής ένδυσης, υπόδησης, αθλητικών ειδών, ειδών σπιτιών, βρεφικών ειδών, εσωρούχων, καλλυντικών, αρωμάτων, ετοιμάζονται πυρετωδώς για να υποδεχτούν με μεγάλες προσφορές τους καταναλωτές τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Και δεν είναι μόνο αυτοί οι κλάδοι. Τα τελευταία χρόνια, στο κυνήγι των προσφορών της Black Friday έχουν δηλώσει παρουσία και όλες οι αεροπορικές εταιρείες, καθώς και οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, προχωρώντας σε γενναίες προσφορές σε μια τεράστια ποικιλία προϊόντων και δη σε τρόφιμα, πάνες, καλλυντικά, απορρυπαντικά ρούχων, καφέδες, κρασιά κ.α. Την ίδια στιγμή ακόμη και φαρμακεία προχωρούν σε σημαντικές προσφορές σε αρκετά παραφαρμακευτικά είδη, ενώ γυμναστήρια ή ακόμη και κομμωτήρια και φούρνοι της γειτονιάς συμμετέχουν στον θεσμό της Black Friday, με τους καταναλωτές να κατακλύζονται από ενημερωτικά e-mails και μηνύματά στο κινητό τους τηλέφωνο ήδη από τις αρχές του Νοεμβρίου.

Το δύσκολο ξεκίνημα του 2026 και το στοίχημα του αύριο

«Το εμπόριο είναι ο ισχυρότερος κλάδος της οικονομίας. Είμαι όμως εδώ για να μεταφέρω την αγωνία των συναδέλφων μου για την επόμενη μέρα του εμπορίου. Μια επόμενη μέρα που απαιτεί γενναίες παρεμβάσεις από την πλευρά της πολιτείας για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», δήλωνε τον περασμένο Σεπτέμβριο ενώπιον του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, απευθύνοντας χαιρετισμό σε εκδήλωση της ΕΣΕΕ.

«Το εμπόριο που θέλουμε για το αύριο πρέπει να είναι ένα εμπόριο βιώσιμο, εξωστρεφές, ανθρώπινο», σχολίαζε ο κ. Καφούνης. «Ο έμπορος πρέπει να ξοδεύει χρόνο για την επιχείρησή του και για τον πελάτη του, όχι στη γραφειοκρατία», τόνιζε, επαναλαμβάνοντας πως πίσω από κάθε εμπορική επιχείρηση υπάρχουν άνθρωποι και οικογένειες που στηρίζουν ολόκληρες τοπικές κοινωνίες.

Όπως άλλωστε αναφέρεται στην τελευταία ανάλυση του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ «επιβεβαιώνονται οι ισχυροί κλυδωνισμοί που βιώνει το ελληνικό εμπόριο».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η ΕΣΕΕ, το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ο κύκλος εργασιών των εμπορικών επιχειρήσεων (εκτός τροφίμων, οχημάτων και καυσίμων) μειώθηκε, σε πραγματικούς όρους, κατά 3,7%, εξέλιξη χειρότερη από την ήδη αρνητική επίδοση του πρώτου τριμήνου. Πλέον, η πτώση του τζίρου, σε αποπληθωρισμένες τιμές, εμφανίζει νέα χαρακτηριστικά: Αποτυπώνεται, πλέον, με ιδιαίτερα ισχυρή ένταση στις μεγάλες επιχειρήσεις (-6,1% σε πραγματικούς όρους) και ακολουθούν οι πολύ μικρές (-3,8%) και μικρές (-3,2%). Διασώζονται μόνο οι μεσαίες (+2,3%), τα αποτελέσματα όμως των οποίων δεν αρκούν για να ανατρέψουν την καθοδική πορεία του κλάδου.

Σωρευτικά, στο πρώτο εξάμηνο του 2026 ο κύκλος εργασιών σε πραγματικές τιμές στο λιανικό εμπόριο συρρικνώνεται κατά 2,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ειδικότερα, οι μεγάλες επιχειρήσεις κατέγραψαν σημαντική υποχώρηση των πραγματικών τους πωλήσεων κατά 2,8%, ενώ στην ίδια κατεύθυνση αλλά με ελαφρώς ηπιότερο ρυθμό μειώθηκε ο κύκλος εργασιών, διορθωμένος ως προς τις πληθωριστικές πιέσεις, για το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο λιανικό εμπόριο κατά 2,1%.

Στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι πωλήσεις χωρίς τις ανοδικές πιέσεις του πληθωρισμού υποχώρησαν, συγκριτικά με πέρυσι, κατά 3,4%. Σε σαφώς καλύτερη κατάσταση βρίσκονται οι μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες σε αποπληθωρισμένες τιμές είδαν τον πραγματικό τους τζίρο να ενισχύεται κατά 3,7%. Σε όρους απόλυτων μεγεθών, η ονομαστική αύξηση του κύκλου εργασιών για το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθε σε 210,9 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με επιμέρους ευρήματα της ΕΣΕΕ, το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο κύκλος εργασιών, σε πραγματικούς όρους, μειώθηκε σε όλες ανεξαιρέτως τις περιφέρειες. Οι ισχυρότερες μειώσεις του τζίρου σημειώθηκαν στις περιφέρειες Πελοποννήσου (-3,9%), Δυτικής Ελλάδας (-3,8%) και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (-3,3%). Αντίθετα, οι ηπιότερες υποχωρήσεις καταγράφηκαν στις περιφέρειες Ηπείρου (-0,9%), Θεσσαλίας (-1,3%) και Βορείου Αιγαίου (-1,5%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης του Τειρεσία, η συνολική αξία των ακάλυπτων επιταγών και των απλήρωτων συναλλαγματικών που καταγράφηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ανήλθε σε 46,7 εκατ. ευρώ, με την εικόνα όμως του Ιουνίου να εμφανίζει σαφή επιδείνωση.

«Τα παραπάνω ευρήματα έχουν συγκεκριμένες αιτίες, οι οποίες έχουν εδώ και καιρό επισημανθεί με κάθε τρόπο από την ΕΣΕΕ: Μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος και της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, ως αποτέλεσμα και του σωρευτικά διογκωμένου πληθωρισμού, που αποτυπώνεται στην αύξηση της επιβάρυνσης για διατροφή, του κόστους στέγασης, ενέργειας αλλά και την ευρύτερη αλλαγή του καταναλωτικού μοντέλου και της απορρόφησης ενός σημαντικού τζίρου από τις ασύδοτες πολυεθνικές ψηφιακές πλατφόρμες. Αυτά σε συνδυασμό με την περιορισμένη πρόσβαση σε ρευστότητα, σημαντική αύξηση του κόστους λειτουργίας, πιέσεις από τον εισαγόμενο αθέμιτο ανταγωνισμό των ηλεκτρονικών πλατφορμών, καθώς και υψηλές φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις, σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονων ανακατατάξεων και αυξημένης αβεβαιότητας δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα», προειδοποιεί η ΕΣΕΕ.