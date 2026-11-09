Σε τροχιά ρεκόρ τα νέα έργα ΑΠΕ την φετινή χρονιά – Γιατί πρέπει να «τρέξει» και η αποθήκευση

Την κρισιμότητα αλλά και σπουδαιότητα της αποθήκευσης τόσο για την εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας όσο και ειδικότερα για την διαχείριση της παραγόμενης «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας υπογραμμίζουν και αναδεικνύουν για ακόμη μια φορά, τα νεότερα στοιχεία για τα νέα έργα που «μπήκαν στην πρίζα» το πρώτο εννεάμηνο του 2026 με το σχετικό νούμερο να αγγίζει τα 2.700 MW με προοπτική να «τερματίσει» μέχρι το τέλος της χρονιάς στα 3,2 Γιγαβάτ.

Σημειώνεται ότι η ηλιακή τεχνολογία αντιπροσωπεύει σχεδόν το 78% των νέων εγκαταστάσεων, ήτοι 2.100 Μεγαβάτ με τα υπόλοιπα 600 MW να αφορούν σε αιολικά. Αν επιβεβαιωθεί το 3,2 GW τότε θα πρόκειται για νέο ιστορικό ρεκόρ με το προηγούμενο να έχει καταγραφεί το 2024 με 2,73 GW.

Με άλλα λόγια, το ενεργειακό μίγμα της χώρας μετράει υψηλές «επιδόσεις» στην προσθήκη νέας ισχύος χωρίς, ωστόσο, να ακολουθεί κατά ανάλογο ρυθμό και μέγεθος το «κλειδί» για την διαχείριση της «πράσινης» ηλεκτροπαραγωγής που είναι τα συστήματα αποθήκευσης, ενώ διευρύνεται περαιτέρω η ανισορροπία ανάμεσα στις δύο βασικές «πράσινες» τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής που είναι τα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά.

Ενδεικτικά, αυτή την στιγμή, η χώρα μετράει περί τα 700 MW εν λειτουργία έργα αποθήκευσης με προοπτική να φτάσει το 1 GW μέχρι το τέλος της χρονιάς όταν η εγκατεστημένη ισχύ των ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις «επιδόσεις» του εννεαμήνου, άγγιζε τα 19,9 GW στο τέλος Σεπτεμβρίου από περίπου 17,2 Γιγαβάτ στο τέλος του 2025.

Η «φυσιογνωμία» του πράσινου χαρτοφυλακίου της χώρας με τα φωτοβολταϊκά να υπερτερούν συντριπτικά έναντι των αιολικών (13,6 GW προς 6,295 GW) επιτείνει τον σχετικό προβληματισμό, με την βασική δυσκολία να έγκειται στην διαχείριση της παραγωγής, όταν η παραγωγή των φωτοβολταϊκών συγκεντρώνεται στις ώρες ηλιοφάνειας, χωρίς επαρκή δυνατότητα να αξιοποιηθεί καλύτερα στη διάρκεια της ημέρας και ιδίως τις ώρες με αυξημένη ζήτηση.

Πρόκειται για το γνωστό πρόβλημα της «στοχαστικότητας» των ΑΠΕ, με το «μέγεθος» ωστόσο του προβλήματος να είναι περισσότερο ορατό στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών έναντι των αιολικών που εξ’ ορισμού κατανέμουν την παραγωγή τους καλύτερα στην διάρκεια της ημέρας και επομένως εμφανίζουν ηπιότερη καμπύλη παραγωγής.

Σε αυτή την βάση και με δεδομένο τον ρυθμό διείσδυσης νέων έργων ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα της χώρας, πηγές της αγοράς υπογραμμίζουν την ανάγκη να υπάρξουν ανάλογες «ταχύτητες» και στο κομμάτι της αποθήκευσης, καθώς διαφορετικά, θα διευρύνεται το κομμάτι της παραγόμενης «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας που θα καταλήγει στα «σκουπίδια» με ανάλογες σοβαρές συνέπειες που ήδη καταγράφονται στα έσοδα των παραγωγών και εν συνόλω στη βιωσιμότητα των πράσινων επενδύσεων.

Βέβαια, στη σημερινή συγκυρία, το ανοδικό ράλι των τιμών στην εγχώρια DAM -σε συγχρονισμό με ό,τι ισχύει σε όλη την Ευρώπη- έχει περιορίσει σημαντικά τα διαστήματα αρνητικών τιμών, όπως και τις περικοπές παραγωγής. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αναιρεί το διαρθρωτικό πρόβλημα, το οποίο αναμένεται να επανέλθει δριμύτερο το αργότερο από την προσεχή άνοιξη.

Μάλιστα, με δεδομένη την περαιτέρω αύξηση της φωτοβολταϊκής ισχύος, οι πιέσεις αναμένεται να είναι ακόμη μεγαλύτερες για τα πάρκα με Συμβάσεις Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ). Οι αυξημένες περικοπές, σε συνδυασμό με τις απώλειες αποζημίωσης κατά τις ώρες αρνητικών τιμών, απειλούν να επιδεινώσουν περαιτέρω τις οικονομικές επιδόσεις των έργων, θέτοντας εντονότερα ζητήματα βιωσιμότητας για σημαντική μερίδα μικρομεσαίων παραγωγών.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΠΟΣΠΗΕΦ που παρουσιάστηκαν προσφάτως στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής στα πλαίσια της ακρόασης φορέων για το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, οι απώλειες εσόδων των παραγωγών έως τον Οκτώβριο του 2026 αγγίζουν το 38% των αναμενόμενων εσόδων, με σοβαρές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα των επενδύσεων τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία οι παρεμβάσεις που έχει προαναγγείλει το ΥΠΕΝ για τη στήριξη των φωτοβολταϊκών με ΣΕΔΠ. Όπως ανέφερε στο συνέδριο του energypress ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στις σχεδιαζόμενες κινήσεις περιλαμβάνεται η εμπροσθοβαρής αύξηση της ταρίφας για τα επόμενα 2-3 χρόνια, ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα των παραγωγών.

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν για την επέκταση της διάρκειας των συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης κατά πέντε έτη, σημειώνοντας πάντως ότι είναι μία λύση με περισσότερες προκλήσεις. Αν πάντως το μέτρο εξασφάλιζε εξασφάλιζε τη συναίνεση των Βρυξελλών, θα μπορούσε να περιορίσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις των έργων, σε μία περίοδο κατά την οποία τα έσοδα των φωτοβολταϊκών δοκιμάζονται από τις νέες συνθήκες στην αγορά.

Πηγή: insider.gr