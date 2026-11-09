Βενζίνη: Πόσο ακριβή είναι η Ελλάδα και τι αλλάζει χωρίς τους φόρους

Μια διαφορά 26 ευρώ στο γέμισμα του ρεζερβουάρ χωρίζει την Ελλάδα από τη Βουλγαρία. Χωρίς τους φόρους, όμως, η απόσταση σχεδόν εξαλείφεται, καθώς περιορίζεται σε μόλις 1,20 ευρώ για 50 λίτρα αμόλυβδης.

Η σύγκριση αποκαλύπτει μια λιγότερο γνωστή πλευρά της ακρίβειας στα καύσιμα: η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις έξι ακριβότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τελική τιμή της βενζίνης, αλλά πριν από τη φορολογία είναι φθηνότερη ακόμη και από την Ισπανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Η διαφορά αποτυπώνεται και στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη θέση με βάση τις τιμές της αντλίας, αλλά υποχωρεί στη δωδέκατη όταν αφαιρεθούν οι φόροι. Η αμόλυβδη κοστίζει προ φόρων 0,998 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 1,044 ευρώ που είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος της ΕΕ. Με άλλα λόγια, ενώ ο Έλληνας οδηγός πληρώνει ακριβότερα από τον μέσο Ευρωπαίο, το καύσιμο πριν από τη φορολογία κοστίζει λιγότερο.

Στην ελληνική αγορά, η μέση τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται στα 2,10 ευρώ ανά λίτρο, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης. Οι αποκλίσεις μεταξύ των περιοχών παραμένουν μεγάλες, με την Αττική στα 2,061 ευρώ και τις Κυκλάδες στα 2,387 ευρώ.

Η Ελλάδα φθηνότερη προ φόρων από Ισπανία, Γερμανία και Γαλλία

Η Ισπανία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Παρότι η βενζίνη στην αντλία είναι αισθητά φθηνότερη από την ελληνική, η τιμή της πριν από τους φόρους φτάνει τα 1,157 ευρώ ανά λίτρο, σχεδόν 16 λεπτά υψηλότερα από την Ελλάδα. Ανάλογη είναι η εικόνα στη Γερμανία, με 1,126 ευρώ, και στη Γαλλία, με 1,108 ευρώ

Στην Ιταλία και στη Βουλγαρία οι τιμές προ φόρων είναι χαμηλότερες από τις ελληνικές, στα 0,967 και 0,974 ευρώ αντίστοιχα. Η διαφορά, ωστόσο, είναι μικρή: 3,1 λεπτά ανά λίτρο στην πρώτη περίπτωση και μόλις 2,4 λεπτά στη δεύτερη.

Αυτή η τελευταία σύγκριση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Με βάση τα συγκρίσιμα ευρωπαϊκά στοιχεία, ένα γέμισμα 50 λίτρων αμόλυβδης κοστίζει 106,25 ευρώ στην Ελλάδα και 80,25 ευρώ στη Βουλγαρία. Χωρίς τους φόρους, τα αντίστοιχα ποσά διαμορφώνονται στα 49,90 και 48,70 ευρώ.

Έτσι, μια διαφορά 52 λεπτών ανά λίτρο στην αντλία περιορίζεται σε μόλις 2,4 λεπτά πριν από τη φορολογία. Η μεγάλη απόσταση που χωρίζει τις δύο χώρες στην τελική τιμή δεν υπάρχει στον ίδιο βαθμό πριν από τους φόρους.

Πάνω από το μισό της τελικής τιμής η διαφορά με την τιμή προ φόρων

Στη χώρα μας, η απόσταση ανάμεσα στην τελική τιμή της αμόλυβδης και στην τιμή χωρίς φόρους φτάνει τα 1,127 ευρώ ανά λίτρο, σύμφωνα με τα συγκρίσιμα ευρωπαϊκά δεδομένα. Πρόκειται για ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 53% της τιμής στην αντλία. Σε ένα γέμισμα 50 λίτρων, η διαφορά αυτή μεταφράζεται σε 56,35 ευρώ, με βάση την ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς των 2,125 ευρώ ανά λίτρο. Η νεότερη καταγραφή του υπουργείου Ανάπτυξης τοποθετεί τη μέση πανελλαδική τιμή στα 2,10 ευρώ, δηλαδή στα 105 ευρώ για την ίδια ποσότητα καυσίμου.

Πίσω από τη μεγάλη απόσταση μεταξύ των δύο τιμών βρίσκονται περισσότερα από τη φορολογία. Η τιμή προ φόρων ενσωματώνει, εκτός από το κόστος του καυσίμου, τις δαπάνες διανομής και τα εμπορικά περιθώρια. Στην τελική τιμή προστίθενται οι φόροι, ενώ οι ισχύουσες επιδοτήσεις επηρεάζουν το ποσό που καταβάλλει ο οδηγός. Η διαφορά, συνεπώς, δεν ταυτίζεται αυτομάτως με τα φορολογικά έσοδα ανά λίτρο.

Το diesel φθηνότερο προ φόρων από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Ακόμη χαμηλότερα στην ευρωπαϊκή κατάταξη βρίσκεται η Ελλάδα στο πετρέλαιο κίνησης, όταν αφαιρεθούν οι φόροι. Με 1,301 ευρώ ανά λίτρο, καταλαμβάνει τη 17η θέση μεταξύ των 27 κρατών - μελών, ενώ ο σταθμισμένος μέσος όρος της ΕΕ διαμορφώνεται στα 1,352 ευρώ. Το ελληνικό diesel είναι, επομένως, φθηνότερο κατά 5,1 λεπτά ανά λίτρο πριν από τη φορολογία.

Μεγαλύτερη είναι η απόσταση από τη Γερμανία, όπου η τιμή προ φόρων φτάνει τα 1,426 ευρώ, αλλά και από την Ισπανία και τη Γαλλία, με 1,390 και 1,368 ευρώ αντίστοιχα. Η Ελλάδα εμφανίζεται φθηνότερη κατά 6,7 έως 12,5 λεπτά ανά λίτρο σε σύγκριση με τις τρεις αυτές αγορές. Αντίθετα, στην Ιταλία και στη Βουλγαρία οι τιμές είναι χαμηλότερες, στα 1,202 και 1,247 ευρώ.

Στην ελληνική αντλία, πάντως, το diesel έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη. Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης διαμορφώνεται στα 2,132 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 2,10 ευρώ της βενζίνης. Η διαφορά των 3,2 λεπτών ανά λίτρο σημαίνει ότι για ένα γέμισμα 50 λίτρων ο οδηγός πληρώνει 106,60 ευρώ για diesel, έναντι 105 ευρώ για αμόλυβδη, δηλαδή 1,60 ευρώ περισσότερα. Και αυτό ενώ το ελληνικό πετρέλαιο κίνησης, πριν από τους φόρους, κοστίζει 5,1 λεπτά ανά λίτρο λιγότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Πηγή: insider.gr