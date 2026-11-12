Έρχεται Market Pass 1.000 ευρώ πριν από τα Χριστούγεννα για 190.000 δικαιούχους

Την καταβολή Market Pass ύψους 1.000 ευρώ πριν από τα Χριστούγεννα, που θα αφορά περίπου 190.000 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η υπουργός παρουσίασε τις βασικές προβλέψεις του προγράμματος, το οποίο, όπως ανέφερε, θα περιλαμβάνει αναδρομική οικονομική ενίσχυση μέσω voucher, αλλά και πρόσθετη μηνιαία στήριξη για την αγορά βασικών αγαθών.

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι προβλέπεται να λάβουν voucher 1.000 ευρώ, ενώ στη συνέχεια θα χορηγείται μηνιαία ενίσχυση ύψους 60 ευρώ, η οποία θα μπορεί να αυξάνεται ανάλογα με τα κριτήρια μοριοδότησης.

Σύμφωνα με όσα εξήγησε η Δόμνα Μιχαηλίδου, η ενίσχυση θα προορίζεται για την κάλυψη βασικών διατροφικών αναγκών των δικαιούχων.

Τα voucher θα μπορούν να αξιοποιηθούν για αγορές σε:

-Σούπερ μάρκετ

-Κρεοπωλεία

-Λαϊκές αγορές

Η μηνιαία ενίσχυση των 60 ευρώ θα αποτελεί το βασικό ποσό του προγράμματος, με δυνατότητα προσαύξησης βάσει συστήματος μοριοδότησης.

Η υπουργός τοποθέτησε χρονικά την καταβολή της αναδρομικής ενίσχυσης πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων.