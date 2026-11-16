Σε 7,780 δισ. ευρώ ανήλθε το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026, έναντι στόχου για πλεόνασμα 4,823 δισ. ευρώ. Στο αντίστοιχο δεκάμηνο του 2025, το πρωτογενές πλεόνασμα είχε διαμορφωθεί σε 10,248 δισ. ευρώ, ενώ το συνολικό ισοζύγιο ήταν πλεόνασμα 3,037 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, τα οποία ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 120 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους διευκρινίζεται ότι, εξαιρώντας ποσό ύψους 766 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό πληρωμών του ΠΔΕ, ποσό 201 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό πληρωμών σε εξοπλιστικά προγράμματα και ποσό 811 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και ποσό 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό, «η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση έναντι των στόχων του προϋπολογισμού, ανέρχεται σε 1.044 εκατ. ευρώ».

Επιπλέον επισημαίνεται ότι «το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους». Τα στοιχεία αφορούν το πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και Οργανισμών Κοινωνικής Αασφάλισης - ΟΚΑ.

Τα έσοδα

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού στο δεκάμηνο ανήλθαν σε 64,411 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,727 δισ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Στη στοχοθεσία είχε συμπεριληφθεί η είσπραξη τον Ιούνιο ποσού 1,258 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Από το ποσό αυτό, 884 εκατ. ευρώ εισπράχθηκαν νωρίτερα, τον Απρίλιο, ενώ τα υπόλοιπα 374 εκατ. ευρώ αναμένεται να εισπραχθούν εντός του τρέχοντος έτους. Εξαιρουμένου του ποσού από το ΤΑΑ, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 3,101 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 62,872 δισ. ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό, που είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί στο τέλος του 2025.

Εξαιρουμένων των ανωτέρω ποσών, τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 62,431 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,654 δισ. ευρώ ή 2,7% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 3,679 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 374 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τον Οκτώβριο 2026, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6,601 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 226 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 6,906 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 227 εκατ. ευρώ ή 3,4% έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων τον Οκτώβριο ανήλθαν σε 721 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 89 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, ενώ τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 160 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 95 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026 ανήλθαν στα 64,291 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 203 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, «κυρίως λόγω της επιτάχυνσης των πληρωμών του ΤΑΑ». Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, οι δαπάνες είναι αυξημένες κατά 6,407 δισ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού, οι πληρωμές εμφανίζονται μειωμένες κατά 964 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο.

Βασικές πληρωμές

Μεταξύ των αξιοσημείωτων μεταβιβάσεων και πληρωμών του δεκάμηνου περιλαμβάνονται:

Επιχορήγηση 1,950 δισ. ευρώ στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Επιχορήγηση 2,327 δισ. ευρώ στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Επιχορήγηση 919 εκατ. ευρώ στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών υγείας για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων.

Μεταβιβάσεις 1,042 δισ. ευρώ προς τα νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Επιχορηγήσεις 355 εκατ. ευρώ προς τους συγκοινωνιακούς φορείς ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ.

Επιχορήγηση 131 εκατ. ευρώ στην Κοινωνία της Πληροφορίας για την πληρωμή του FUEL PASS και πληρωμή 161 εκατ. ευρώ για την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης και στην αμόλυβδη βενζίνη.

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά ύψους 232 εκατ. ευρώ.

Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν στα 11,504 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,167 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, «λόγω της επιτάχυνσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας». Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, οι επενδυτικές δαπάνες ήταν αυξημένες κατά 2,166 δισ. ευρώ.

ΑΠΕ - ΜΠΕ