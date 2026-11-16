Ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή χρηματικών αμοιβών έως 3.000 ευρώ στους πολίτες που εντοπίζουν και αποκαλύπτουν περιπτώσεις φοροδιαφυγής από το κινητό τους τηλέφωνο μέσω της εφαρμογής Appodixi.

Σχεδόν τρία χρόνια μετά τη νομοθέτηση του μέτρου, τον Δεκέμβριο του 2023, η ΑΑΔΕ ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει το μπόνους για τις επώνυμες καταγγελίες καθώς φαίνεται να έχουν ξεπεραστεί τα προβλήματα που κρατούσαν τη ρύθμιση ανενεργή.

Το βασικότερο πρόβλημα αφορούσε την προστασία των προσωπικών στοιχείων των πολιτών που υποβάλουν επώνυμα μια καταγγελία. Μια καταγγελία μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για τον εντοπισμό παραβάσεων και την επιβολή προστίμων, τα οποία η ελεγχόμενη επιχείρηση έχει δικαίωμα να αμφισβητήσει με διοικητικές ή δικαστικές προσφυγές. Για τον λόγο αυτό, η προστασία της ταυτότητας του καταγγέλλοντος θα πρέπει να διασφαλίζεται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ακόμη και στην περίπτωση που η υπόθεση οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.

Παράλληλα, έπρεπε να ξεκαθαρίσει ο μηχανισμός καταβολής των χρηματικών αμοιβών. Η αποστολή μιας ύποπτης απόδειξης μέσω Appodixi δεν σημαίνει ότι ο πολίτης αποκτά αυτομάτως δικαίωμα στο μπόνους. Για να πληρωθεί θα πρέπει να προηγηθεί έλεγχος από την ΑΑΔΕ, να διαπιστωθούν συγκεκριμένες παραβάσεις και να επιβληθεί το προβλεπόμενο πρόστιμο. Για την καταβολή των χρημάτων η φορολογική διοίκηση σχεδιάζει αυτοματοποιημένη διαδικασία, με στόχο να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις και να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των δικαιούχων.

Παρότι το μπόνους παραμένει μέχρι σήμερα ανενεργό, οι πολίτες έχουν ήδη υποβάλει περισσότερες από 225.000 καταγγελίες για αποδείξεις μέσω της εφαρμογής Appodixi από το κινητό τους τηλέφωνο. Με τη σάρωση του κωδικού QR μιας απόδειξης, ο καταναλωτής μπορεί να ελέγξει τα στοιχεία της και, εφόσον εντοπίσει αναντιστοιχίες, να ενημερώσει την ΑΑΔΕ. Η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί επώνυμα ή ανώνυμα. Ωστόσο μόνο στην επώνυμη καταγγελία προβλέπεται χρηματική επιβράβευση.

Αποδείξεις που δεν έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ, παραστατικά με προβληματικά στοιχεία ή περιπτώσεις στις οποίες το POS εμφανίζεται εκτός λειτουργίας κατά την πληρωμή μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για φορολογικό έλεγχο. Δεν οδηγούν όμως όλες οι καταγγελίες σε χρηματική αμοιβή, καθώς ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένες παραβάσεις για την ενεργοποίηση του μπόνους.

Τα ποσά και οι προϋποθέσεις

Από 100 έως 3.000 ευρώ μπορεί να φτάσει η αμοιβή για έναν πολίτη που προχωρά σε επώνυμη καταγγελία μέσω Appodixi, εφόσον από τον φορολογικό έλεγχο προκύψει παράβαση που καλύπτεται από τη σχετική διάταξη. Το ύψος της επιβράβευσης εξαρτάται από την αξία της απόδειξης, ενώ τα χρήματα που θα εισπράττουν οι δικαιούχοι είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα.

Ειδικότερα:

1. Η χρηματική αμοιβή υπολογίζεται στο δεκαπλάσιο της αξίας της απόδειξης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κατώτατο όριο τα 100 ευρώ και ανώτατο τα 3.000 ευρώ. Για παράδειγμα, καταγγελία που αφορά απόδειξη αξίας 20 ευρώ μπορεί να αποφέρει μπόνους 200 ευρώ, ενώ για απόδειξη 300 ευρώ η αμοιβή φτάνει στο ανώτατο ποσό των 3.000 ευρώ. Το ίδιο πλαφόν ισχύει και για αποδείξεις μεγαλύτερης αξίας.

2. Όταν η καταγγελία αφορά περισσότερες από μία αποδείξεις της ίδιας επιχείρησης, το μπόνους υπολογίζεται με βάση το παραστατικό που έχει τη μεγαλύτερη αξία και όχι με το άθροισμα όλων των αποδείξεων.

3. Οι χρηματικές αμοιβές δεν υπόκεινται σε φόρο, δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο ή τρίτους. Παράλληλα, δεν προσμετρώνται στο εισόδημα για τη χορήγηση κοινωνικών ή προνοιακών επιδομάτων.

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι να έχει προηγηθεί φορολογικός έλεγχος και να έχει επιβληθεί πρόστιμο για παραβίαση, παραποίηση ή επέμβαση στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών ή συστημάτων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων. Επομένως, δεν αρκεί μια απλή αναντιστοιχία στην απόδειξη ή η υποβολή καταγγελίας για να εισπράξει ο πολίτης το μπόνους.

Πηγή: www.insider.gr