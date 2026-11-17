Προσαύξηση 10% στον μισθό θα δικαιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2027 εργαζόμενοι που θα συμπληρώνουν τρία χρόνια αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας, ενώ από τον Απρίλιο αναμένεται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα.

Η προσαύξηση αφορά κυρίως εργαζομένους με αποδοχές στο επίπεδο του κατώτατου μισθού, οι οποίοι συμπληρώνουν την πρώτη τους τριετία μετά την επαναφορά των τριετιών την 1η Ιανουαρίου 2024. Με τον ισχύοντα κατώτατο μισθό των 920 ευρώ μεικτά, η προσαύξηση ανέρχεται σε 92 ευρώ τον μήνα και οι μηνιαίες αποδοχές διαμορφώνονται σε 1.012 ευρώ.

Κατώτατος μισθός

Από την 1η Απριλίου 2027 αναμένεται αύξηση του κατώτατου μισθού, με το βασικό σενάριο να προβλέπει αναπροσαρμογή στα 960 ευρώ μεικτά από 920 ευρώ. Η απόφαση δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Εφόσον το σενάριο επιβεβαιωθεί, οι μηνιαίες αποδοχές θα διαμορφωθούν ως εξής:

- Χωρίς τριετία: 960 ευρώ

- Με μία τριετία: 1.056 ευρώ

- Με δύο τριετίες: 1.152 ευρώ

- Με τρεις τριετίες: 1.248 ευρώ

Από τον Απρίλιο του 2027 προβλέπεται επίσης μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα. Ενδεικτικά, για μεικτό μισθό 1.500 ευρώ η μηνιαία επιβάρυνση μειώνεται κατά 7,50 ευρώ και για μισθό 2.000 ευρώ κατά 10 ευρώ.

ΑΠΕ