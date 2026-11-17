Νέα εορταστική λίστα προϊόντων με μειωμένες τιμές, με την ονομασία «Γιορτές για Όλους», η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τις 18 έως και τις 31 Δεκεμβρίου ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης.

Η πρωτοβουλία, όπως διευκρίνισε ο υφυπουργός στον ΣΚΑΪ αφορά 25 κατηγορίες προϊόντων και περισσότερους από 300 κωδικούς, με τις εκπτώσεις να φτάνουν έως και το 25%.

Στη λίστα περιλαμβάνονται προϊόντα αυξημένης ζήτησης για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, όπως ελαιόλαδο, σοκολατοειδή, μπισκότα, τσουρέκια, βασιλόπιτες, κρέας, αναψυκτικά, σάλτσες, καφές, αυγά, γάλα, ζυμαρικά, ξηροί καρποί και τυριά.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Σπανάκης, οι εκπτώσεις στο κρέας και στα γλυκά θα είναι χαμηλότερες του 25%, ενώ στα περισσότερα προϊόντα οι μειώσεις τιμών θα φτάνουν έως το συγκεκριμένο ποσοστό.

Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα προς τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, υπογραμμίζοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών και η στήριξη των καταναλωτών ενόψει των εορτών. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας θα συνεχιστούν, παρά τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στην αγορά.