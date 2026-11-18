Στις 3.006 ανέρχονται οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για αποζημιώσεις παράκτιων αλιέων από ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία και απώλειες παραγωγής που προκαλούνται από προστατευόμενα θαλάσσια είδη. Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), η προθεσμία υποβολής λήγει την ερχόμενη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου στις 12:00, ενώ ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 25 εκατ. ευρώ.

Η περίοδος αποζημίωσης επεκτάθηκε από ένα σε δύο έτη και η χρηματοδότηση αυξήθηκε κατά 10 εκατ. ευρώ, από τα 15 στα 25 εκατ. ευρώ, και στόχος της παρέμβασης είναι η στήριξη του εισοδήματος των επαγγελματιών αλιέων και η αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων από τις ζημιές στα εργαλεία και την απώλεια αλιευτικής παραγωγής.

Δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών παράκτιας αλιείας που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης, διαθέτουν αλιευτική άδεια σε ισχύ, καθώς και δίχτυα και αγκιστρωτά εργαλεία.

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα, ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας: https://apozimiosi2-drasi-162.alieia.gr

Όπως αναφέρει το ΥΠΑΑΤ στην ανακοίνωσή του η δράση εντάσσεται στην προσπάθεια στήριξης της παράκτιας αλιείας και ενίσχυσης της βιωσιμότητας των αλιευτικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και διατήρησης της παραγωγικής δραστηριότητας στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της χώρας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ