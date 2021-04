Γεωργιάδης για αναβάθμιση από S&P: Είναι κρίσιμη διότι επιταχύνει την οριστική μας έξοδο από την κρίση

«Στόχος τελικά είναι να λύνεις τα προβλήματα των ανθρώπων και να κάνεις τη ζωή τους καλύτερη. Καλές οι εκπομπές, τα παράθυρα, οι αντιμαχίες αλλά τελικά αν δεν προσφέρεις στους συμπολίτες σου λύσεις στα προβλήματα τους, μικρή σημασία έχουν. Πριν από τρεις μέρες μία εξαιρετικά καλή είδηση ήρθε για την Ελληνική Οικονομία. Ένας από τους μεγαλύτερους Οίκους Αξιολογήσεως του Κόσμου, η S&P αναβάθμισε τις προοπτικές μας παρά την Πανδημία και τα Οικονομικά προβλήματα που αυτή έφερε», σχολίασε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

«Η Αναβάθμιση αυτή είναι κρίσιμη διότι επιταχύνει την οριστική μας Έξοδο από την κρίση»

Και προσέθεσε στη συνέχεια: «Η Αναβάθμιση αυτή είναι κρίσιμη διότι επιταχύνει την οριστική μας Έξοδο από την κρίση και θα φέρει ευκολότερα άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα. Προφανώς αυτή είναι μία Συλλογική επιτυχία της Κυβερνήσεως του Πρωθυπουργού κυρίως και του ΥΠΟΙΚ αλλά, και είμαι υπερήφανος για αυτό, και του Υπουργείου Αναπτύξεως και Επενδύσεων. Πέραν των πολλών αναφορών σε νομοσχέδια μείωσης της Γραφειοκρατίας που ψηφίσαμε και που μετέτρεψαν επί το φιλικότερο το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα, έχει μια συγκεκριμένη, εντελώς μετρήσιμη αναφορά της δουλειάς που κάναμε αυτά τα δυο χρόνια και την οποία θέλω να εξηγήσω: «On average, all EU funds (cohesion funds, European Regional Development Fund, European Social Fund) entitled under the last MFF were absorbed at an average 51.4% after seven years, though widely varying by country, ranging from 38% for Austria to 66% for Greece».

«Ο Οίκος αναφέρει εντυπωσιασμένος κάτι που στην Ελληνική Κοινή Γνώμη δεν έχει γίνει ευρέως αντιληπτό αλλά που εμάς μας προσφέρει τεράστια Υπερηφάνεια. Όταν ο Ελληνικός λαός αποφάσισε τον Ιούλιο του 2019 την αλλαγή της Κυβερνήσεως και ο νέος Πρωθυπουργός μου ανέθεσε την Πολιτική Ευθύνη αυτού του Υπουργείου, η απορρόφηση των Ευρωπαϊκών Πόρων που παραλάβαμε ήταν στο 24,5% στο σύνολο και ήμασταν στην 21η θέση, σε ρυθμό απορρόφησης στην ΕΕ. Μία από τις μεγαλύτερες μας αγωνίες λοιπόν ήταν να εξασφαλίσουμε ότι θα αυξάναμε αυτή την ταχύτητα διότι κινδυνεύαμε σοβαρά να χάσουμε Πόρους. Σήμερα σχεδόν δυο χρόνια μετά έχουμε σκαρφαλώσει στο 66% και στην 3η θέση στο σύνολο μεταξύ των Χωρών της ΕΕ».

Στη συνέχεια του post του, τόνισε το εξής: «Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι στα δύο από τα τρία Ταμεία που συνθέτουν τον Δείκτη του ΕΣΠΑ, δηλαδή στο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στο Κοινωνικό Ταμείο είμαστε στην 1η θέση και μάλιστα πλέον με μεγάλη διαφορά από όλους τους άλλους και μόνον στο Ταμείο Συνοχής που μέσα έχει την διαχείριση των Απορριμμάτων είμαστε στην θέση 9. Και αυτό διότι δυστυχώς η προηγούμενη Κυβέρνηση δεν άφησε απολύτως κανένα σχέδιο και καμία μελέτη ή έτοιμο έστω διαγωνισμό για αυτά και μέχρι τώρα πολεμούμε να λύσουμε τα διαδικαστικά ζητήματα. Μέχρι το τέλος του χρόνου όμως που θα ξεκινήσουμε τους διαγωνισμούς των ΣΔΙΤ θα ανέβουμε πολύ γρήγορα και εκεί. Στον απόλυτο ρυθμό απορρόφησης δηλαδή συνολικά και στα τρία Ταμεία, αυτά τα δυο χρόνια είμαστε πρώτοι πλέον με μεγάλη διαφορά σε όλη την ΕΕ».

«Αποτελεσματικότητα στην απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ»

Η αποτελεσματικότητα στην απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ «προσέφερε στην Ελληνική Οικονομία μία τεράστια ένεση ρευστότητας μέσα στην Πανδημία, συμβάλλοντας καθοριστικά στην συγκράτηση της ύφεσης και στην βελτίωση των Δημοσιονομικών μας μεγεθών αλλά έπεισε, και τους Οίκους Αξιολογήσεως, ότι τελικά μπορούμε να απορροφήσουμε τους τεράστιους Πόρους που θα λάβουμε αθροιστικά από την ΕΕ τα επόμενα χρόνια. Εξ ου και η Πίστη στην Άνοδο της Οικονομίας μας μετά την κρίση. Είμαι λοιπόν Υπερήφανος που όλη η ομάδα που έχουμε στο Υπουργείο από τον Αναπληρωτή μου κ. Παπαθανάση, τους Υφυπουργούς Τσακίρη και Δήμα, τους Γενικούς Γραμματείς Σκάλκο, Κυριαζή, Κυριακού και Σταμπουλίδη αλλά και τους Ειδικούς Γραμματείς ΕΣΠΑ Ζερβό και Δανδόλου, εργαζόμενοι ως Ομάδα, επιτυγχάνουμε αυτούς τους στόχους για το καλό των Ελλήνων πολιτών».

«Ειδική μνεία οφείλεται και στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και την κα Χατζηπέτρου, που μέσα στην Πανδημία ταχύτατα ανέπτυξε χρηματοδοτικά εργαλεία τέτοια που στήριξαν ουσιαστικά με ρευστότητα τις επιχειρήσεις. Ναι λοιπόν το να παραλαμβάνεις την απορρόφηση στο 24,5% και να την πηγαίνεις στο 66% και μάλιστα με ρυθμό ταχύτερο κάθε άλλου Κράτους Μέλους είναι και μετρήσιμη επιτυχία και λόγος υπερηφάνειας. Σκόπιμο να αναφερθεί στο τέλος ότι και ως προς τον Σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ κινούμαστε με μεγάλη ταχύτητα, στοχεύουμε στο να λάβουμε έγκριση του σχεδίου μας πρώτοι ή από τους πρώτους και ταχύτερα από κάθε προηγούμενη προγραμματική περίοδο και αξιοποιώντας την ευελιξία του COVID ήδη σε λίγες μέρες θα έχουμε στον αέρα το πρώτο πρόγραμμα από το νέο ΕΣΠΑ για την στήριξη της Εστίασης με 330.000.000 ευρώ. Δεν αφήνουμε να περάσει αναξιοποίητη ούτε μία μέρα», κατέληξε στη δημοσίευσή του ο κ. Γεωργιάδης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ