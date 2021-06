Σχοινάς στον ΣΕΓΕ: Νέο χρηματοδοτικό όργανο για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας

Με δεσμεύσεις υπέρ των ενεργών πολιτικών ισότητας, από πλευράς Ευρώπης, ολοκληρώθηκε το διαδικτυακό φόρουμ του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) και της Woman20, την ομάδα εργασίας που αποτελεί τη «γυναικεία φωνή» του G20, με θέμα «Impact of W20 in the lives of European Women -Η επιρροή της W20 στις ζωές των γυναικών στην Ευρώπη».