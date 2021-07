Πελώνη: Όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί πρέπει να σπεύσουν - Τσουχτερά τα πρόστιμα σε όσους παρανομούν

«Το τελευταίο δεκαήμερο παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων και σημαντική πτώση του μέσου όρου ηλικίας των συμπολιτών μας που προσβάλλονται από τον ιό, στα 27 έτη. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στον νότιο τομέα Αθηνών, όπου εντοπίζεται ιδιαίτερα αυξημένη θετικότητα το 66% των κρουσμάτων είναι ηλικίας 15-24 ετών.

Ενδεικτικό είναι επίσης το γεγονός ότι περισσότερα από τα μισά κρούσματα σε νέους κάτω των 30 ετών, προέρχονται όπως προκύπτει από ιχνηλατήσεις, από χώρους διασκέδασης», τόνισε η κ. Πελώνη.

Πρόσθεσε επίσης πως «υψηλό είναι και το ποσοστό των καταγεγραμμένων κρουσμάτων που αναφέρουν σαν πιθανή πηγή έκθεσης τη συμμετοχή τους σε συνάθροιση σε εξωτερικό χώρο».

Στο σημείο αυτό τόνισε ότι «με αυτά τα δεδομένα αποφασίστηκαν και τίθενται από σήμερα σε ισχύ αυστηρά μέτρα σε χώρους εστίασης, μπαρ, κλαμπ και κέντρα διασκέδασης. Οι χώροι αυτοί θα λειτουργούν αποκλειστικά με καθήμενους και με τους κανόνες χωρητικότητας που έχει ορίσει το υπουργείο Ανάπτυξης».

Η κυβερνητική εκπρόσωπος υπογράμμισε μάλιστα πως «οι επιχειρήσεις στις οποίες θα διαπιστώνονται παραβάσεις θα αντιμετωπίζουν άμεσα ποινή προσωρινής αναστολής δραστηριότητας από την αμέσως επόμενη μέρα.

Κάθε παράβαση θα επιφέρει πρόστιμο 2.000 ευρώ για τα καταστήματα κάτω των 200 τ.μ. και 5.000 ευρώ για τα μεγαλύτερα και -σε κάθε περίπτωση- σφράγιση από την επόμενη και για 7 ημέρες.

Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο θα είναι ενιαίο στα 10.000 ευρώ και η σφράγιση θα ξεκινά την επόμενη ημέρα και για 15 ημέρες, ενώ σε τυχόν τρίτη παράβαση θα αφαιρείται η άδεια».

Η κ. Πελώνη σημείωσε επίσης πως «πάνω από 60% των νέων κρουσμάτων εντοπίζεται χάρη στα self-test. Όλοι οι νέοι 18-30 ετών και όλοι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που δεν έχουν εμβολιαστεί, μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν από τα φαρμακεία έως μεθαύριο Σάββατο 4 self-test για τον μήνα Ιούλιο. Είναι, άλλωστε, προφανές πως η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος κάθε συμπολίτη μας που προσβάλλεται από τον ιό και βεβαίως στον περιορισμό της διασποράς στην κοινότητα».

Και επανέλαβε: «Μόνη λύση, ωστόσο, παραμένει ο εμβολιασμός. Και η λύση αυτή γίνεται ακόμη πιο επιτακτική, καθώς έχει εισβάλει και στη χώρα μας και αναμένεται να επικρατήσει το επόμενο διάστημα η μετάλλαξη Δέλτα, που είναι 100% πιο μεταδοτική από το αρχικό στέλεχος του ιού και 60% πιο μεταδοτική από το βρετανικό στέλεχος.

Στόχος είναι το επόμενο διάστημα, να πειστούν και να αξιοποιήσουν το προνόμιο του εμβολιασμού, οι συμπολίτες μας που διστάζουν ή αμφιβάλλουν για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων».

Πελώνη: Βρισκόμαστε σε μια νέα φάση της πανδημίας

Όπως χαρακτηριστικά είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος: «Βρισκόμαστε σε μια νέα φάση της πανδημίας. Έχουμε στα χέρια μας μια ασπίδα που δεν είχαμε στην προηγούμενη φάση: το εμβόλιο, στο οποίο έχουν καθολική, δωρεάν και άμεση πρόσβαση όλοι οι πολίτες. Τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά, δουλεύουν, μας προστατεύουν όλους. Όσοι δεν το έχουν κάνει ακόμα, πρέπει να σπεύσουν να εμβολιαστούν.

Σε αυτή την κατεύθυνση, για να ενισχύσουμε τον εμβολιασμό, ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση επιδιώκουμε την κινητοποίηση όλων: Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκκλησίας, τοπικών φορέων, αλλά και των συμπολιτών μας που έχουν ήδη εμβολιαστεί και μπορούν να ενημερώσουν για τη δική τους εμπειρία.

Ήδη ενισχύεται η προθυμία των συμπολιτών μας να κλείσουν το ραντεβού τους για τον εμβολιασμό, καθώς τις τελευταίες μέρες έχουν κλειστεί 300.000 νέα ραντεβού πρώτης δόσης.

Με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνση των πολιτών ξεκίνησε από την Κρήτη -και θα συνεχιστεί σε όλη τη χώρα- επιμέρους επιχειρησιακό πρόγραμμα με κινητά συνεργεία, έτσι ώστε να καλυφθούν απομακρυσμένες περιοχές. Η ανταπόκριση ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική.

Την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξει – ύστερα από θετική γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών – η πλατφόρμα των ραντεβού για τον εθελοντικό εμβολιασμό των εφήβων ηλικίας 15 έως 17 ετών, μετά από γονεϊκή συναίνεση. Την προσεχή Δευτέρα, στην καθιερωμένη τακτική ενημέρωση, θα δοθούν οδηγίες σε ό,τι αφορά τα ερωτήματα για το πώς θα κλείνεται το ραντεβού και πώς θα εξασφαλίζεται η συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων».

Πελώνη: Οι μεταρρυθμίσεις σε Υγεία και Παιδεία

Στη συνέχεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, η κ. Πελώνη αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις για την Υγεία και την Παιδεία.

Όπως είπε: «χθες, καθώς συμπληρώνονταν δύο χρόνια από τις εκλογές, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να παραστεί στα εγκαίνια του πρότυπου πολυδύναμου Κέντρου Υγείας, στο Κερατσίνι, να διαβεβαιώσει για τη σταθερή απόφαση της κυβέρνησης να είναι δίπλα στον πολίτη και να αναγγείλει ότι ξεκινά το χτίσιμο ενός νέου Ε.Σ.Υ.

Θέτουμε -όπως τόνισε- τα θεμέλια για ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο θα ξεκινάει από την πρόληψη και τη δημόσια υγεία, θα περνάει στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, θα ενισχύσει και θα εξορθολογήσει το νοσοκομειακό χάρτη της χώρας μας και θα ασχοληθεί και με ευαίσθητα ζητήματα, όπως αυτά που έχουν να κάνουν με διαχείριση δύσκολων καταστάσεων ασθενειών».

Υπογράμμισε μάλιστα πως «ιδιαίτερη έμφαση δίνει η κυβέρνηση και στην αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Απτή απόδειξη -πέρα από τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν και αυτές που τώρα προωθούνται- αποτελεί η απόφαση για 11.700 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών στη γενική εκπαίδευση, μέσα στο Καλοκαίρι, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που μέχρι σήμερα καλύπτονταν από αναπληρωτές.

Σημειώνεται ακόμη ότι από το σχολικό έτος 2021-2022 εισάγεται στο υποχρεωτικό πρόγραμμα όλων των νηπιαγωγείων η αγγλική γλώσσα μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, βιωματικού χαρακτήρα».

Ανέφερε επίσης πως «για πρώτη φορά, οι υποψήφιοι για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα ενημερωθούν μέσω γραπτού μηνύματος SMS για τη βαθμολογία τους, αλλά και τη σχολή στην οποία εισάγονται».

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε νέα θετική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης»

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή της η κ. Πελώνη αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας λέγοντας:

«Χθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε νέα -τη δεύτερη μέσα στο χρόνο- θετική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για το 2021, προβλέποντας οικονομική μεγέθυνση 4,3% του Α.Ε.Π. από 4,1% του Α.Ε.Π. που προέβλεπε τον Μάιο και 3,5% που προέβλεπε τον Φεβρουάριο.

Ταυτόχρονα, διατηρεί την πρόβλεψή της για ανάπτυξη 6% το 2022, γεγονός που κατατάσσει την Ελλάδα στη δεύτερη θέση των χωρών της Ε.Ε. με την μεγαλύτερη αύξηση του Α.Ε.Π., ενώ αναθεωρεί προς τα κάτω τις εκτιμήσεις της για την Ισπανία και την Ιταλία».

Και η κ. Πελώνη πρόσθεσε: «Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι χθες ολοκληρώθηκε μια πολύμηνη προσπάθεια επίλυσης σειράς ζητημάτων, η οποία οδήγησε σε μια ανταγωνιστική, διαφανή και επιτυχή διαγωνιστική διαδικασία για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Όπως επισημαίνει ο πρωθυπουργός σε σχετική ανάρτησή του «τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά γυρίζουν μία δεκαετή σελίδα αβεβαιότητας και ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο παραγωγικής δουλειάς, ανάπτυξης και ευημερίας. Τα μεγαλύτερα ναυπηγεία της χώρας ξαναπιάνουν δουλειά, και γίνεται ένα ακόμα βήμα για την αναγέννηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας. Η διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με περισσότερους υποψήφιους επενδυτές και με τελικό τίμημα τετραπλάσιο του αρχικού που συνολικά αγγίζει τα 78 εκατ. ευρώ».

Όσον αφορά το πρόγραμμα του πρωθυπουργού, η κ. Πελώνη είπε κλείνοντας:

«Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε, στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Στις 21:00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στο συνέδριο του ‘The Economist’ με τίτλο ‘Roundtable with the Government of Greece – From social distancing to social solidarity’».

