Αυστηρό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία και προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της χθεσινής παρέμβασής του στη χθεσινοβραδινή εκδήλωση “Strengthening US-Cyprus relations in the face of Turkish Intransigence” την οποία διοργάνωσε η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (PSEKA).