Δένδιας: Ελλάδα και Αυστραλία εργάζονται για την περαιτέρω εμβάθυνση της φιλίας και της συνεργασίας

Η συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών.

«Ελλάδα και Αυστραλία εργάζονται για την περαιτέρω εμβάθυνση της φιλίας και της συνεργασίας τους στη βάση της βαθιάς τους προσήλωσης σε θεμελιώδεις αξίες και αρχές και των στενών δεσμών μεταξύ των λαών τους», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter o Νίκος Δένδιας.

Δείτε την ανάρτηση του Νίκου Δένδια στο Twitter:

I cordially welcomed #Australia FM @MarisePayne on her 1st official visit to @GreeceMFA. ?? & ?? are working to further deepen their friendship & cooperation building on their strong commitment to fundamental values & principles, and on close people-to-people ties. pic.twitter.com/nPr9UZs7EW