Τσίπρας για Σασόλι: Τρομερή απώλεια για την Ευρώπη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε λόγο για «τρομερή απώλεια» και τόνισε πως ήταν «φίλος της Ελλάδας» με «προοδευτικό όραμα για την κοινωνική Ευρώπη».

«Ο αιφνίδιος θάνατος του David Sassoli αποτελεί τρομερή απώλεια για την Ευρώπη και την Ιταλία. Ένας φίλος της Ελλάδας, με προοδευτικό όραμα για την κοινωνική Ευρώπη, που αγωνίστηκε για ένα ισχυρό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βαθιά συλλυπητήρια», γράφει ο Αλέξης Τσίπρας στο προφίλ του στο Twitter.

The sudden death of @EP_President David Sassoli is a terrible loss for Europe and Italy. A friend of Greece, with a progressive vision for social Europe, who fought for a strong European Parliament. Deepest condolences.