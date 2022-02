"Θερμό επεισόδιο" Δένδια με τον πρέσβη της Τουρκίας στη Νορβηγία

Έντονο διάλογο είχαν ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και ο Τούρκος πρέσβης στη Νορβηγία.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών είπε ότι η Τουρκία επιλέγει να αγνοεί τα θαλάσσια σύνορα με casus belli, σε μια συζήτηση που διοργάνωσε το νορβηγικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εξωτερικών είπε πως «η Τουρκία με συγκεκριμένες παραβατικές ενέργειες που είχαν ως αποκορύφωμα το τουρκολιβυκό μνημόνιο, επιλέγει να αγνοεί το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και απειλεί τη χώρα μας από το 1995 με casus belli».



Ο τούρκος πρέσβης, είπε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα προκαλεί με τη συμφωνία με την Αίγυπτο και την πρόθεση για επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, κάτι που δεν μπορούν να αποδεχτούν. Παράλληλα, είπε πως η ελληνική πλευρά θέλει να αγνοήσει την ύπαρξη της Μικράς Ασίας και ότι δεν μπορεί ο όγκος αυτός να έχει τα ίδια δικαιώματα με τα νησιά. Όπως τόνισε, η Ελλάδα δε σέβεται το αποστρατικοποιημένο στάτους των νησιών.

Μάλιστα διέκοψε τον κ. Δένδια και ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών του εξήγησε πως τα όσα περιέγραψε είναι η πραγματικότητα στην ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο και ότι πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει αντίστοιχο casus belli από ένα κράτος σε ένα άλλο.

Ο Νίκος Δένδιας είπε στον τούρκο πρέσβη ότι ως διπλωμάτης δεν θα έπρεπε να διακόπτει και συνέχισε λέγοντας πως "αν θυμάμαι καλά έχετε υπογράψει στον ΟΗΕ και αυτό απαγορεύει τη χρήση βίας και την απειλή χρήσης βίας. Δεν είναι το casus belli αυτό ακριβώς που απαγορεύεται από το χάρτη του ΟΗΕ;"

Στη συνέχεια, χαρακτήρισε το τουρκολιβυκό μνημόνιο παράνομο και απαράδεκτο και πως δεν μπορεί κανείς να το υποστηρίξει νομικά. "Εχει τόση βάση όση το να έκανε η Τουρκία μία συμφωνία για ΑΟΖ με την Σιγκαπούρη τη Βραζιλία ή την Παταγονία" είπε χαρακτηριστικά.

