Στη Σενεγάλη και το Πράσινο Ακρωτήρι ο Νίκος Δένδιας

Η επίσκεψη του Νίκου Δένδια στη Σενεγάλη σήμερα και στο Πράσινο Ακρωτήρι αύριο εντάσσεται στο πλαίσιο της ενεργού δραστηριοποίησης της Ελλάδας στην Υποσαχάρια Αφρική. Κατά την παραμονή του σε αυτές, ο υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει σειρά διμερών συναντήσεων με ανώτατους αξιωματούχους, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Συγκεκριμένα, σήμερα στη Σενεγάλη ο υπουργός Εξωτερικών θα γίνει δεκτός σε ακρόαση από τον πρόεδρο της χώρας, Μacky Sall, και θα έχει συνάντηση με την ομόλογό του Aissat Sall. Κατά την επίσκεψη, προγραμματίζεται η υπογραφή Μνημονίου Πολιτικών Διαβουλεύσεων μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών.

Ακόμη θα παραστεί στην τελετή των εγκαινίων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ντακάρ. Θα επισκεφθεί, επίσης, το Ινστιτούτο Παστέρ στο Ντακάρ, το οποίο συνεργάζεται με το ελληνικό αντίστοιχο Ινστιτούτο και αναμένεται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην παραγωγή εμβολίων.

Επιπλέον, θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη με Έλληνες Αξιωματικούς της Ευρωπαϊκής Αποστολής EUTM Mάλι. Τέλος, αναμένεται να πραγματοποιήσει δωρεά για την παροχή υποστήριξης σε παιδιά και νέους με ειδικές ανάγκες μέσω του αθλητισμού, μέσω της οργάνωσης «Special Olympics Senegal».

Την επομένη, 24 Φεβρουαρίου, ο υπουργός Εξωτερικών θα βρίσκεται στο Πράσινο Ακρωτήρι, όπου αναμένεται να γίνει δεκτός σε ακρόαση από τον Προέδρο, José Maria Neves, τον πρωθυπουργό, José Ulisses Correia e Silva.

Θα έχει, επίσης, συνάντηση με τον ομόλογό του, Rui Figueiredo Soares, καθώς και με τον Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, Austelino Tavares Correia. Κατά την επίσκεψη, προγραμματίζεται και η υπογραφή Μνημονίου Πολιτικών Διαβουλεύσεων μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών των δύο κρατών.

Τέλος, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός αναμένεται να πραγματοποιήσει δωρεά για πρόγραμμα της UNICEF σχετικά με την ενίσχυση των Κέντρων «Nȏs Kaza» (Κέντρων Ημέρας), με στόχο την κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη των ευάλωτων ομάδων.

Ι was cordially welcomed by #Senegal counterpart @AissataOfficiel upon my arrival earlier at Dakar's airport. This 1st official visit at the ??FM level, is an important opportunity to expand our relationship& foster closer ties of cooperation between ??&??. pic.twitter.com/p5GN1kIhU4