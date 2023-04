Επικοινωνία Δένδια με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ για την κατάσταση στο Σουδάν

Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας σε ανάρτησή του στα μέσα κονωνικής δικτύωσης, «συζητήσαμε για την κατάσταση στο Σουδάν. Επισήμανα το έντονο ενδιαφέρον της Ελλάδας για τις εξελίξεις στη χώρα, στο πλαίσιο και της παρουσίας της ελληνικής ομογένειας και της ανάγκης παροχής αρωγής προς αυτήν».

Επίσης, υπό το φως των ανωτέρω, συζητήθηκαν και η πιθανή συνεργασία σε ενδεχόμενη επιχείρηση απεγκλωβισμού, συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων ομογενών, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, η ανάγκη άμεσης ανακωχής και η τήρηση αρχής μη ανάμειξης τρίτων στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών.

In a phone conversation with #Egypt FM S.Shoukry, we discussed the current situation in #Sudan. I underlined that #Greece is closely following developments in the country, also in view of the presence of Greek Diaspora & the need to provide them with assistance. (1/2) pic.twitter.com/AmcP37BJNH