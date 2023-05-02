Εκλογές 2023: Ποια κόμματα συμμετέχουν και ποια έμειναν εκτός

Από την άλλη, κανονικά θα κατέλθει στις εκλογές το κόμμα του πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αναστάσιου Κανελλόπουλου
Ειδικότερα, εκτός εκλογών μένουν οι εξής συνδυασμοί:
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ «ΕΛ.ΛΑ.Σ» -ΕΛΛ. ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ, ΕΥ – ΚΙΝΗΣΗ, ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ, ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΌΜΜΑ (Λ.ΕΥ.ΚΟ), ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Λ.Κ.Σ.Ι.), Εθνικό Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ- ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΦΙΛΟΝΟΜΗ ΔΗΜΕΓΕΡΣΙΑ, Πατριωτική Ένωση Πρόδρομος – Εμφιετζόγλου, Πατρίδα – Αφροδίτη Λατινοπουλου, Πράσινο και Μωβ, Μαζί.
Τα κόμματα που θα συμμετέχουν
1) ΣΥΡΙΖΑ
2) ΚΚΕ (μ-λ)
3) ΟΚΔΕ
4) ΑΝΤΑΡΣΥΑ
5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
6) ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
7) ΚΙΝΗΜΑ 21
8) ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ
9) ΝΙΚΗ
10) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ
11) ΜΕΡΑ 25 – ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ
12) ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ-ΚΡΑΜΑ
13) ΟΑΚΚΕ
14) Μ-Λ ΚΚΕ
15) ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
16) ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
17) ΤΟΛΜΑ
18) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
19) ΝΕΑ ΔΟΜΗ
20) ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ
21) ΚΟΤΕΣ
22) ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ – ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ
23) SOCIAL
24) ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25) ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ
26) ΕΑΝ
27) ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Συνασπισμοί κομμάτων
1) ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
2) ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
3) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ- ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
4) ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
5) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
6) ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ
7) ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
8) ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α
Μεμονωμένοι υποψήφιοι
1) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΡΟΪΤΣΗΣ
Πηγή: ertnews.gr