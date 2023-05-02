Τρίτη, 02 Μαϊος 2023 21:07

Εκλογές 2023: Ποια κόμματα συμμετέχουν και ποια έμειναν εκτός

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Εκλογές 2023: Ποια κόμματα συμμετέχουν και ποια έμειναν εκτός

Εκτός εκλογικής διαδικασίας τέθηκε το κόμμα «Έλληνες» του Ηλία Κασιδιάρη με απόφαση του Αρείου Πάγου. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία, με ψήφους 9 προς 1.

Από την άλλη, κανονικά θα κατέλθει στις εκλογές το κόμμα του πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αναστάσιου Κανελλόπουλου

Ειδικότερα, εκτός εκλογών μένουν οι εξής συνδυασμοί:
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ «ΕΛ.ΛΑ.Σ» -ΕΛΛ. ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ, ΕΥ – ΚΙΝΗΣΗ, ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ, ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΌΜΜΑ (Λ.ΕΥ.ΚΟ), ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Λ.Κ.Σ.Ι.), Εθνικό Κόμμα ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ- ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΦΙΛΟΝΟΜΗ ΔΗΜΕΓΕΡΣΙΑ, Πατριωτική Ένωση Πρόδρομος – Εμφιετζόγλου, Πατρίδα – Αφροδίτη Λατινοπουλου, Πράσινο και Μωβ, Μαζί.

Τα κόμματα που θα συμμετέχουν
1) ΣΥΡΙΖΑ

2) ΚΚΕ (μ-λ)

3) ΟΚΔΕ

4) ΑΝΤΑΡΣΥΑ

5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

6) ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

7) ΚΙΝΗΜΑ 21

8) ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ

9) ΝΙΚΗ

10) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ

11) ΜΕΡΑ 25 – ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ

12) ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ-ΚΡΑΜΑ

13) ΟΑΚΚΕ

14) Μ-Λ ΚΚΕ

15) ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

16) ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

17) ΤΟΛΜΑ

18) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

19) ΝΕΑ ΔΟΜΗ

20) ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ

21) ΚΟΤΕΣ

22) ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ – ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ

23) SOCIAL

24) ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

25) ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ

26) ΕΑΝ

27) ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Συνασπισμοί κομμάτων

1) ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

2) ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

3) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ- ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

4) ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

5) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

6) ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ

7) ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

8) ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α

Μεμονωμένοι υποψήφιοι

1) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΡΟΪΤΣΗΣ

Πηγή: ertnews.gr

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