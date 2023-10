Γεραπετρίτης: Τα σιτηρά από την Ουκρανία μπορούν να μεταφερθούν μέσω Αλεξανδρούπολης

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές ο υπουργός ανέδειξε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλει στην εξεύρεση λύσης και αναφέρθηκε στη δυνατότητα μεταφοράς των σιτηρών μέσω των λιμανιών της Βορείου Ελλάδος, και ειδικά της Αλεξανδρούπολης.

Το ΣΕΥ συνεδρίασε στο Κίεβο για συμβολικούς λόγους, με τους Ευρωπαίους υπουργούς εξωτερικών να επιβεβαιώνουν την αμέριστη στήριξή τους στην Ουκρανία και την αλληλεγγύη τους στον αγώνα του ουκρανικού λαού.

