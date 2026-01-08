Γεωργιάδης για αγροτικές κινητοποιήσεις: Το να κόβουν την Ελλάδα στα δύο είναι κανονική ανταρσία κατά του κράτους

«Εγώ θέλω, έστω και την ύστατη στιγμή, με όποια δύναμη έχει η φωνή μου, που δεν ξέρω αν έχει καμία επιρροή στους ανθρώπους αυτούς, για να είμαι ειλικρινής, να τους πω να σταματήσουν αυτό που έχουν αποφασίσει. Δηλαδή, το να κόβουν την Ελλάδα στα δύο χρησιμοποιώντας τη δύναμη των τρακτέρ τους, δεν είναι πλέον μια διαμαρτυρία. Ξεπερνάει κατά πολύ τα όρια της συνταγματικά κατοχυρωμένης έκφρασης της διαμαρτυρίας. Είναι μια κανονική ανταρσία κατά του κράτους. Είναι μια κατάφωρη παραβίαση του νόμου. Είναι μία κατάφωρη αδιαφορία για τα δικαιώματα όλων των άλλων ανθρώπων στην Ελλάδα. Διότι όσο σπουδαίος κι αν είναι ο αγροτικός κόσμος, που είναι, αυτό δεν σημαίνει ότι η σπουδαιότητά του ακυρώνει τα δικαιώματα των υπολοίπων. Και να προσέλθουν στον διάλογο χωρίς να είναι οι δρόμοι κλειστοί. Γιατί διάλογος με τους δρόμους κλειστούς δεν μπορεί να γίνει. Δεν το λέει η κυβέρνηση. Το λέει η λογική» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

«Θα σας έλεγα ότι στην αρχή η διαμαρτυρία αυτή είχε κάποια λογικά ερείσματα και ο κόσμος ήταν λογικό να την είδε αρχικά και με μία συμπάθεια. Εδώ πλέον νομίζω ότι έχει χαθεί κάθε όριο. Έχουν μπει σε μία λογική μεταξύ τους, ποιος θα φανεί πιο επαναστάτης» συνέχισε.

Ως προς την κριτική προς την κυβέρνηση ότι της ξέφυγε η κατάσταση, ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε «δεν μπορεί να φταίει η κυβέρνηση και για το αν παρεμβαίνει και για το αν δεν παρεμβαίνει. Δεν μπορεί να φταίει η κυβέρνηση πάντα για όλα. Αντιλαμβάνεστε ότι αν η κυβέρνηση είχε επιλέξει αυτό που εσείς υπονοείτε, τη δυναμική αντιμετώπιση των μπλόκων, δηλαδή το ξύλο, δεν εννοούμε κάτι άλλο, δηλαδή με συγχωρείτε, εγώ δεν ξέρω μπλόκα που ανοίγουν επειδή κάποιος πετάει γαρύφαλλα».

Ως προς το αίτημα ορισμένων αγροτών να πάνε οι υπουργοί στα μπλόκα για να συζητήσουν μαζί τους, διερωτήθη «μα ποια μπλόκα; Αφού είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Μα εδώ, το πρώτο και βασικότερο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ενιαία έκφραση. Αυτοί που ζήτησαν συνάντηση σήμερα με τον πρωθυπουργό δεν είναι όλοι. Είναι από τα 40 μπλόκα, τα 18. Δηλαδή άντε και είδε ο πρωθυπουργός τους 18 και οι 18 συμφωνούν με τον πρωθυπουργό και οι 22 πουν εμείς δεν συμφωνούμε. Τι θα γίνει; Εδώ είναι πιο πολύπλοκο το θέμα».

«Κάποια στιγμή πρέπει και το κράτος να διασώζει και το κύρος και την ύπαρξή του. Σε κάθε περίπτωση, οφείλω να πω στους αγρότες πρώτα απ’ όλα δεν είναι όλοι οι αγρότες, είναι ένα κλάσμα. Η Ελλάδα έχει 300 χιλιάδες τρακτέρ και στους δρόμους είναι 5.000. Δεν είναι όλοι αγρότες, είναι κάποιοι αγρότες. Θέλω να πω σε αυτούς τους κάποιους αγρότες με σεβασμό ότι πρέπει να σκεφτούν μήπως αδικούν, όχι την κυβέρνηση, τους συμπολίτες τους.

Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με τις μεταφορές, παθαίνουν ζημιά, με τον τουρισμό, παθαίνουν ζημιά, με την εστίαση, παθαίνουν ζημιά, με το εμπόριο, παθαίνουν ζημιά κοκ. Πλέον παρανομούν. Είναι τόσο απλό. Και χρησιμοποιούν μηχανήματα που τα αγόρασαν πολλοί από αυτούς και με επιδοτήσεις με σκοπό να καλλιεργούν τη γη για να κάνουν παράνομες πράξεις» συμπλήρωσε.