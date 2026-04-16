Σταθερή η πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη - Κρίσιμες οι επόμενες μέρες

Ένα 24ωρο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» συμπληρώνει ο Γιώργος Μυλωνάκης και τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται κρίσιμα.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ λιποθύμησε χθες κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μαξίμου και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Οι γιατροί διαπίστωσαν ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και προχώρησαν γρήγορα σε εμβολισμό του θρόμβου που προκάλεσε το ανεύρυσμα.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

«Η κατάστασή του είναι σταθερή, που για το συμβάν που πέρασε είναι αισιόδοξο νέο. Δεν μπορεί να πει κάποιος τι θα γίνει, γιατί είναι μια μάχη που δίνει ο οργανισμός. Είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας γερός οργανισμός, και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action24.

Σήμερα αναμένεται να εκδοθεί το δεύτερο ιατρικό ανακοινωθέν για την πορεία της υγείας του.

