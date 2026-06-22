Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Αβραμόπουλο για το σκάνδαλο Qatargate

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εξέδωσαν οι βελγικές αρχές σε βάρος του πρώην Ευρωπαίου επιτρόπου και νυν βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatargate.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των εισαγγελικών αρχών του Βελγίου αναφορικά με τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο και νυν βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Αβραμόπουλο, στο πλαίσιο του σκανδάλου Qatargate.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εκδοθεί ήδη ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και οι ελληνικές δικαστικές αρχές είναι ενήμερες, δίχως ωστόσο να έχουν προχωρήσει ακόμη στην εκτέλεσή του, αφού απαιτείται η άρση της βουλευτικής ασυλίας από τη Βουλή των Ελλήνων, όπως προβλέπει το Σύνταγμα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών μέσω της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου αναμένεται άμεσα να διαβιβάσει το σχετικό φάκελο ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και να αποφανθεί σχετικά το Κοινοβούλιο.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος φαίνεται πως ενημερώθηκε σχετικά με την εξέλιξη, αφού νωρίτερα σήμερα (22/6) συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του βρέθηκε στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας προκειμένου να λάβει γνώση των εξελίξεων.

Να σημειωθεί ότι, ο ίδιος στο παρελθόν έχει υποστηρίξει πως όλες οι ενέργειες για τις οποίες ελέγχεται από τις βελγικές αρχές είναι νόμιμες.

Τι ερευνούν οι βελγικές αρχές

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, στον πρώην Επίτροπο αποδίδεται η κατηγορία συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, με τις Αρχές να συνδέουν την υπόθεση με οικονομικό όφελος ύψους περίπου 73.000 ευρώ.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η συνεργασία του με ΜΚΟ που είχε ιδρύσει ο πρωταγωνιστής του Qatargate, Αντόνιο Παντσέρι. Μετά την αποχώρησή του από τη θέση του Ευρωπαίου επιτρόπου, ο κ. Αβραμόπουλος παρείχε υπηρεσίες στη συγκεκριμένη ΜΚΟ λαμβάνοντας αμοιβή 5.000 ευρώ μηνιαίως. Το συνολικό ποσό των καταβληθεισών αμοιβών φέρεται να αποτελεί τη βάση του οικονομικού οφέλους που εξετάζουν οι ανακριτικές αρχές.

Τι ισχύει για το ένταλμα σύλληψης του Αβραμόπουλου

Πλέον, η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας διαβιβάζει τα σχετικά έγγραφα που εστάλησαν από τις βελγικές αρχές σχετικά με την εμπλοκή Αβραμόπουλου στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Στη συνέχεια, ο φάκελος θα διαβιβαστεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο με τη σειρά του θα το προωθήσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για να λάβουν γνώση οι βουλευτές, καθώς καλούνται να προχωρήσουν σε ψηφοφορία για την άρση ή μη της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Σε περίπτωση που η πλειοψηφία αποφανθεί υπέρ της άρσης, τότε ανοίγει ο δρόμος για την εκτέλεση του εντάλματος και τη σύλληψη του βουλευτή. Σύμφωνα δε με τις συνταγματικές διατάξεις, η Βουλή θα πρέπει να αποφανθεί υποχρεωτικά σχετικά με το αίτημα εντός τριών μηνών αν και η τρίμηνη προθεσμία αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των διακοπών της Βουλής.

Το σκάνδαλο QatarGate

Επρόκειτο για το «πιο σοβαρό», «πιο σοκαριστικό», «πιο κραυγαλέο» σκάνδαλο διαφθοράς που έχει πλήξει τις Βρυξέλλες εδώ και χρόνια. Με τα λόγια αυτά περιέγραφαν προ ετών πηγές των αρμόδιων αρχών στο Politico την υπόθεση χρηματισμού Ευρωπαίων από το Κατάρ, που συντάραξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ελληνική πολιτική σκηνή.

Σε ρόλο αρνητικής πρωταγωνίστριας η Εύα Καϊλή που κατηγορήθηκε και διώχθηκε ποινικά, αλλά δεν έχει καταδικαστεί.

Σε εφόδους που είχαν πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες κατασχέθηκαν περίπου 1,5 εκατ. ευρώ σε μετρητά, ενώ έγιναν συλλήψεις και διώξεις για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Οι κατηγορίες για πρόσωπα-κλειδιά του σκανδάλου αφορούσαν προσπάθεια επηρεασμού της ευρωπαϊκής πολιτικής υπέρ του Κατάρ, ιδίως σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διεθνούς εικόνας της χώρας και άλλων ευρωπαϊκών αποφάσεων.

Το σκάνδαλο προκάλεσε σοβαρό πλήγμα στην αξιοπιστία των ευρωπαϊκών θεσμών και οδήγησε σε πιέσεις για αυστηρότερους κανόνες διαφάνειας, ελέγχου λόμπινγκ και δεοντολογίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πηγή: news247.gr