Θεοδωρικάκος: Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στην Ελλάδα – Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν παραδειγματικά (Βίντεο)

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» αναφέρθηκε στην επιχείρηση της Αστυνομίας σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη και τις τρεις συλλήψεις για τις εμπρηστικές επιθέσεις που προκάλεσαν τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος:

«Αυτονόητο αίτημα όλων των ανθρώπων, όλων των υπεύθυνων δημοκρατικών πολιτών της Ελλάδας η σύλληψη όλων των ανδρών δολοφόνων, όλων των υπαίτιων, που χάθηκε η ζωή μιας συμπατριώτισσάς μας.

Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι όλοι οι ένοχοι θα συλληφθούν, θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά».

Σε εξέλιξη η επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής

Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών εγκλημάτων Βίας (Αντιτρομοκρατική) σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε τρεις εμπρηστικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα την 1η Ιουλίου.

Πρόκειται για τις εμπρηστικές επιθέσεις σε οικίες πολιτικών προσώπων της Νέας Δημοκρατίας, στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό γυναίκας και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ενώ διενεργούνται έρευνες σε χώρους και οικήματα.

Ήδη μετά τις εμπρηστικές επιθέσεις ήταν σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών, αλλά και όσων φέρονται να σχεδίασαν την τριπλή επίθεση στη Θεσσαλονίκη, στην οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Οι διωκτικές αρχές είχαν προχωρήσει σε έρευνες για πιθανά αποτυπώματα και DNA, ενώ η Αντιτρομοκρατική φέρεται ότι τις τελευταίες μέρες είχε στη διάθεσή της ευρήματα – κλειδιά που «έδειχναν» τους φυσικούς αυτουργούς.