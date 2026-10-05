Διαξιφισμοί για τις 120 δόσεις, τα καύσιμα και το προσχέδιο προϋπολογισμού (βίντεο)

Σκληρή πολιτική αντιπαράθεση έχουν προκαλέσει οι τιμές της ενέργειας και της ακρίβειας στην αγορά με την σύγκρουση να εστιάζεται στα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί και το προσχέδιο του προϋπολογισμού.

Η κυβέρνηση ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να στηριχθούν οι πολίτες, ενώ η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για ανεπαρκή μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και των αυξήσεων στα καύσιμα.

«Αντιδρούμε με μέτρα σαν κι αυτά που υιοθετούν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είτε αφορούν σε ελέγχους και πρόστιμα είτε αφορούν σε επιδόματα και στήριξη των ευάλωτων» τόνισε μιλώντας στα Παραπολιτικά FM 90,1 ο Κωστής Χατζηδάκης.

Οι τόνοι ανεβαίνουν με το ΠΑΣΟΚ να καταλογίζει στην κυβέρνηση αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και να καταθέτει δική του πρόταση νόμου για τις 120 δόσεις. «Το ΠΑΣΟΚ έχει σοβαρή πρόταση για το στεγαστικό και ο κ. Μητσοτάκης ποτέ δεν μας κάλεσε για το θέμα», δήλωσε, μιλώντας στο ΕΡΤnews, η Νάντια Γιαννακοπούλου.

«Η αξιωματική αντιπολίτευση συνεχίζει τα τσιτάτα τύπου Κάντο όπως η Ισπανία. Βλέπουμε πόσος κόσμος ζει στο δρόμο στην Ισπανία», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, σχολιάζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει κανονικότητα τις λαθροχειρίες, παραποιώντας τα λεγόμενα κυβερνητικών στελεχών για να δημιουργήσει ένα αφήγημα».



«Ο κ. Μαρινάκης έχει προφανώς επιλεκτική μνήμη», σχολιάζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, σε απάντηση του για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Δεν θυμάται τις δηλώσεις Γεωργιάδη στα τέλη Αυγούστου ότι ”οι 120 δόσεις είναι μνημείο ανοησίας”, δεν διάβασε την επίσημη ανακοίνωση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Πιερρακάκη, ότι ”τα ληξιπρόθεσμα χρέη βαίνουν μειούμενα” και ”ο εξωδικαστικός συμβιβασμός έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα”». Στο ίδιο πλαίσιο ρωτά αν ο κ. Μαρινάκης θυμάται «τους εξυπνακισμούς που περιέφερε ο ίδιος στα τηλεοπτικά πάνελ κάνοντας λόγο ”για λεφτά από τη monopoly που μοιράζει το ΠΑΣΟΚ”» και αν «ξέχασε πως τον Ιούλιο αρνήθηκε η κυβέρνηση τις 120 δόσεις και σε αντίθεση με όσα ζητούσε η αγορά, νομοθέτησε τις 72 δόσεις που δεν δούλεψαν». «Μήπως θυμάται τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ να ονομάζει ”μπαταχτσήδες” όσους έχουν οφειλές και όσους είχαν υποβάλλει αίτημα ένταξης στο νόμο 3869/2010;», προσθέτει.

Ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ότι η κυβέρνηση σύντομα θα κληθεί να εξηγήσει «για ποιο λόγο εξαιρείται η πλειοψηφία από τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, για ποιο λόγο δεν διαγράφονται τόκοι και προσαυξήσεις που η κυβερνητική πολιτική δημιούργησε και για ποιο λόγο επιλέγετε ένα ληστρικό επιτόκιο ύψους 5,84%».

«Η ανακούφιση για τον λαό δεν μπορεί να προκύψει ούτε με τις επιστολές του κ. Μητσοτάκη στη Φον Ντερ Λάιεν, ούτε με τις κοστολογημένες προτάσεις των άλλων κομμάτων με βάση το τι επιτρέπει η ΕΕ, αλλά μόνο σε αποφασιστική σύγκρουση με αυτή την πολιτική και τις δεσμεύσεις τους» αναφέρει το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ.

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