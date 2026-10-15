Θεμιστοκλέους: Ανακόπηκε η φυγή των νέων γιατρών στο εξωτερικό- Καλύφθηκαν και οι 10.000 θέσεις ειδικότητας

Στην αναβάθμιση των νοσοκομειακών υποδομών, την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με προσωπικό και την επανεκκίνηση των προγραμμάτων πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΣΚΑΪ 100,3».

Αναφερόμενος στο ανθρώπινο δυναμικό του ΕΣΥ, υποστήριξε ότι το σύστημα διαθέτει σήμερα το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανάγκες, ιδιαίτερα σε νοσηλευτές.

Για την εκπαίδευση των νέων γιατρών σημείωσε: «Έχουμε ανακόψει τη φυγή των νέων γιατρών στο εξωτερικό και έχουμε καλύψει όλες τις θέσεις ειδικότητας. Το 2019, από τις 10.000 διαθέσιμες θέσεις ειδίκευσης, ήταν καλυμμένες οι 7.000, ενώ σήμερα είναι καλυμμένες και οι 10.000».

Για τα προγράμματα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», ο υφυπουργός Υγείας ανέφερε ότι επανεκκίνησε το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται η επανέναρξη του προγράμματος για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Διευκρίνισε ότι «η σύντομη διακοπή συνδεόταν με τη μετάβαση της χρηματοδότησής τους σε εθνικούς πόρους και πλέον τα προγράμματα εντάσσονται στην καθημερινή λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας». Αναφερόμενος στη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού, επισήμανε: «Μία στις οκτώ γυναίκες θα νοσήσει από καρκίνο του μαστού. Αν, όμως, εντοπιστεί σε πρώιμο στάδιο, σε ποσοστό άνω του 95% είναι πλήρως ιάσιμος. Δεν θα πρέπει να υπάρχει γυναίκα που να μην έχει κάνει προληπτική μαστογραφία. Δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποιο σύμπτωμα. Με την παραλαβή του SMS, θα κάνει τη μαστογραφία της. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα βρεθεί τίποτα. Στις περιπτώσεις όπου θα εντοπιστεί κάποιο εύρημα, επειδή το βρίσκουμε νωρίς, μπορεί να αντιμετωπιστεί», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε και στο νέο αγγειογραφικό σύστημα δύο επιπέδων που εγκαταστάθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας με δωρεά της HELLENiQ ENERGY, καθώς και στην ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας Ελασσόνας.

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σύγχρονο μηχάνημα. Το νοσοκομείο διαθέτει σήμερα περίπου 250 περισσότερους εργαζομένους σε σύγκριση με πριν από επτά χρόνια, έχει καλύψει σχεδόν όλες τις θέσεις στα τμήματά του και έχει αναπτύξει νέα τμήματα». Αναφερόμενος στις θρομβεκτομές για την αντιμετώπιση των εγκεφαλικών επεισοδίων, ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε: «Μέχρι πριν από πέντε χρόνια η θεραπεία αυτή παρεχόταν σε πολύ λίγα νοσοκομεία της χώρας, δημόσια ή ιδιωτικά. Σήμερα, στα νοσοκομεία μας αναπτύσσονται νέα τμήματα με τεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας αιχμής», και επισήμανε: «Το σχέδιο είναι όλα τα περιφερειακά πανεπιστημιακά νοσοκομεία, καθώς και τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, να μπορούν να παρέχουν αυτή την υπηρεσία, ώστε οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένη αντιμετώπιση σε σύντομο χρονικό διάστημα και κοντά στον τόπο τους».

Αναφορικά με το Κέντρο Υγείας Ελασσόνας τόνισε ότι έγινε πλήρης ανακατασκευή του κτιρίου, του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα μεγάλο Κέντρο Υγείας, με 73 εργαζομένους και πολλές παρεχόμενες υπηρεσίες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ