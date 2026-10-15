Δημοσκόπηση MARC: Πρωτιά ΝΔ με 27%, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 13,8% (Βίντεο)

Διψήφιο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι των πολιτικών της αντιπάλων, αλλά και ένα σύνθετο τοπίο όσον αφορά την ικανοποίηση των πολιτών, καταγράφει η νέα μεγάλη δημοσκόπηση της εταιρείας Marc για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1.

Η πολιτική έρευνα αποτυπώνει την εκτίμηση και την πρόθεση ψήφου, τις στάσεις της κοινής γνώμης γύρω από την οικονομική κατάσταση και την ακρίβεια, καθώς και τις αξιολογήσεις για την αποτελεσματικότητα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σύμφωνα με το reader την κυριαρχία της με ποσοστό 30,4%, καταγράφοντας διαφορά 14,6 ποσοστιαίων μονάδων από το δεύτερο κόμμα, την ΕΛΑΣ, η οποία συγκεντρώνει 15,8%. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με 12,4%, παρουσιάζοντας μικρή άνοδο σχεδόν μισής μονάδας.

Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 30,4%

ΕΛΑΣ: 15,8%

ΠΑΣΟΚ: 12,4%

Ελληνική Λύση: 7,0%

ΚΚΕ: 7,0%

Πλεύση Ελευθερίας: 5,5%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4,5%

Συμμαχία Ελλήνων: 4,2%

Φωνή Λογικής: 3,6%

Στην πρόθεση ψήφου: