100 Χρόνια Ακαδημία Αθηνών: Επετειακή συνέντευξη για την Αναθεώρηση του Συντάγματος (βίντεο)

Σημειώσεις για το Σήμερα και το Αύριο: Με αφορμή την εκατονταετηρίδα της Ακαδημίας Αθηνών, Έλληνες Ακαδημαϊκοί συνομιλούν με τον Αντώνη Τζαβάρα και καταθέτουν τις σκέψεις τους για την εποχή μας και για τις εποχές που έρχονται.

Το Σύνταγμα, ως βάση και κορυφή της Έννομης Τάξης έχει υπέρτερη τυπική ισχύ έναντι παντός άλλου Κανόνα Δικαίου. Άρα η Αναθεώρηση του Συντάγματος πρέπει να επιχειρείται με εξαιρετική προσοχή και δεν επιτρέπεται να εξελίσσεται σε μέσο συνταγματοποίησης των επιλογών της Εκτελεστικής Εξουσίας. Επιπλέον, ο Δικαστής πρέπει να ερμηνεύει και να εφαρμόζει τους νόμους σύμφωνα με το Σύνταγμα και όχι να προβαίνει σε σύμφωνη με τον νόμο ερμηνεία του Συντάγματος. Διότι έτσι υπονομεύεται η διαδικασία Αναθεώρησης του Συντάγματος κατά το άρθρο 110.