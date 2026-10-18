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Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2026 10:11

Θεμιστοκλέους: Στη χώρα μας υπάρχει πρόβλημα με τους ελέγχους στα ιατρεία, θα το βελτιώσουμε (Βίντεο)

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Θεμιστοκλέους: Στη χώρα μας υπάρχει πρόβλημα με τους ελέγχους στα ιατρεία, θα το βελτιώσουμε (Βίντεο)

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Ο Μάριος Θεμιστοκλέους, Υφυπουργός Υγείας, αναγνωρίζει ότι υπάρχουν προβλήματα στους ελέγχους των ιατρείων στη χώρα, τονίζοντας ότι θα γίνουν παρεμβάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας.

Η δήλωσή του αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών και καλύτερης εποπτείας της λειτουργίας των ιατρείων, με στόχο την αντιμετώπιση των υφιστάμενων αδυναμιών.

Δείτε το βίντεο του Open:

Κατηγορία Πολιτική
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