Θεμιστοκλέους: Στη χώρα μας υπάρχει πρόβλημα με τους ελέγχους στα ιατρεία, θα το βελτιώσουμε (Βίντεο)

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους, Υφυπουργός Υγείας, αναγνωρίζει ότι υπάρχουν προβλήματα στους ελέγχους των ιατρείων στη χώρα, τονίζοντας ότι θα γίνουν παρεμβάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας.

Η δήλωσή του αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών και καλύτερης εποπτείας της λειτουργίας των ιατρείων, με στόχο την αντιμετώπιση των υφιστάμενων αδυναμιών.

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