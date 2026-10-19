Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Χάρης Μαμουλάκης (βίντεο)

Την παραίτησή του από βουλευτής Ηρακλείου υπέβαλε ο Χάρης Μαμουλάκης, τονίζοντας ωστόσο πως «παραμένω στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μάχης».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του skai.gr, o κ. Μαμουλάκης κατευθύνεται στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

«Ευχαριστώ τους συμπολίτες μου για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια. Ένας κύκλος έκλεισε, η αφοσίωσή μου όμως στον τόπο μου και στους ανθρώπους του παραμένει αμετάβλητη. Με βαθιά πίστη στη δημοκρατία και στις ηθικές και πολιτικές απαιτήσεις της, παραμένω στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μάχης. Έχω πλήρη επίγνωση των δυσκολιών της νέας εποχής που ανοίγεται μπροστά μας, αλλά και της ευθύνης που μας αναλογεί. Με συνέπεια, αποφασιστικότητα και αίσθημα ευθύνης συνεχίζω με μοναδικό γνώμονα το μέλλον του τόπου μου και της πατρίδας μας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν το τέλος του μήνα θα παραιτηθεί και ο Μίλτος Ζαμπάρας, ανεξάρτητος βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας καθώς ξεκινά ένα νέο «κύμα» προσχωρήσεων προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.