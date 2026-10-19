Τσίπρας: Η φορολόγηση μεγάλου πλούτου θα φέρει την 13η σύνταξη

Θέμα απονομής της 13ης σύνταξης αλλά υπό προϋποθέσεις, άνοιξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια ωριαίας συνέντευξης στον θεσσαλικό τηλεοπτικό σταθμό TRT, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στη Θεσσαλία.

Αφού σημείωσε ότι «δεν θα με ακούσετε να σας πω λεφτά υπάρχουν, θα σας πω ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε σχέση με το δημοσιονομικό περιθώριο», ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε: «Εάν εφαρμόσουμε το σχέδιό μας για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, την πατριωτική εισφορά και διασφαλίσουμε επιπλέον δύο δισεκατομμύρια, ναι, θα είμαστε εμείς αυτοί που θα φέρουμε και τη 13η σύνταξη». Άλλωστε, συμπλήρωσε, «έχουμε αποδείξει, εγώ έχω αποδείξει ότι η έγνοια μου είναι οι πιο αδύναμοι».

Για τις σχέσεις με το ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι σέβεται όλες τις δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης, πράγμα που σημαίνει, προσέθεσε, ότι «δεν επιλέγω να έχω μια στρατηγική εξόντωσης τους». Ενώ επανέλαβε, στο σημείο αυτό, ότι «πολιτικός αντίπαλος για μένα είναι ένας, είναι ο κ. Μητσοτάκης. Και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δημιουργήθηκε για να είναι ο εναλλακτικός και αντίπαλος πόλος στη Δεξιά και στη ΝΔ». Πάντως, διευκρίνισε, «το ”εμείς ή κανείς” είναι η πραγματικότητα με βάση τον σημερινό εκλογικό νόμο».

Ούτως ή άλλως, πάντως, το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης αφορούσε την κριτική του προς την κυβέρνηση. Περισσότερο δριμύς ήταν στην αναφορά του στο κράτος δικαίου: «Είμαστε σε ένα απολυταρχικό καθεστώς και δεν έχουμε κανόνες ή είμαστε σε μια ευνομούμενη δυτική φιλελεύθερη δημοκρατία και έχουμε κανόνες; Θέλω να είμαι πολύ καθαρός σε σχέση με αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης θα λογοδοτήσει και όσοι συνέπραξαν σε αυτό (θα λογοδοτήσουν), αν υπάρξει πολιτική αλλαγή». Υποστήριξε δε, ότι η κυβέρνηση «έχει βρει τον τρόπο να ποδηγετεί την ηγεσία της ελληνικής Δικαιοσύνης. Στο θέμα των υποκλοπών έχουμε αποφάσεις της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, οι οποίες είναι μνημείο φαλκίδευσης της έννοιας της δικαιοσύνης στη χώρα μας. Και ευτυχώς που υπάρχουν και έντιμοι δικαστές, οι οποίοι πολλές φορές χαλάνε τη ”σούπα”».

Σε άλλο σημείο, σε οξείς επίσης τόνους, ο πρόεδρος της Συμπαράταξης προχώρησε σε σύγκριση της δικής του κυβέρνησης και της σημερινής: «Εμείς τα λεφτά τα βάλαμε στα δημόσια ταμεία, δεν τα κάναμε μίζες», είπε και συνέχισε: «Ήμασταν η πιο έντιμη κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και τώρα έχουμε την πιο διεφθαρμένη και άδικη κυβέρνηση που έχει γνωρίσει ο τόπος».

Τέλος, ο Αλ. Τσίπρας είχε συνάντηση με φοιτητές/τριες, μαζί με την επικεφαλής του Τομέα Παιδείας, Ιωάννα Λαλιώτου.

ΑΠΕ - ΜΠΕ