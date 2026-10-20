Γαβρήλος: Δεν παραδίδω την έδρα μου, είμαι πιο κοντά στο εγχείρημα του Τσίπρα (βίντεο)

Την απόφαση να μην παραδώσει την έδρα του εξέφρασε ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και νυν ανεξάρτητος Γιώργος Γαβρήλος προσθέτοντας ότι αυτή τη στιγμή «βλέπω τον εαυτό μου πιο κοντά στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και στην ΕΛΑΣ».

Ο Γιώργος Γαβρήλος μιλώντας στο MEGA σημείωσε αρχικά ότι «οι λόγοι που μας ανάγκασαν να αποχωρήσουμε από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν αλλάξει. Αυτό που διαπιστώσαμε τον Ιούλιο ήταν ότι μια μειοψηφία του κόμματος άλλαξε την απόφαση που είχαμε πάρει τον Ιούνιο, που έλεγε ότι πρέπει να συμπαραταχθούμε και να στηρίξουμε ουσιαστικά το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα της ΕΛΑΣ, βάζοντας μπροστά τις κοινωνικές προτεραιότητες και ανάγκες που διαπιστώσαμε στις εκλογικές μας περιφέρειες».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι την ίδια στιγμή «ένας κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ μεταφερόταν στην ΕΛΑΣ, τα μέλη της Νομαρχιακής στην Αργολίδα, τα συντονιστικά, οι υποψήφιοι στο ψηφοδέλτιο του 2023 είχαν ήδη αποχωρήσει. Είχαμε μείνει βουλευτές στην περιφέρεια και βλέπαμε ότι ο προοδευτικός κόσμος θέλει έναν μεγάλο προοδευτικό φορέα για πολιτική αλλαγή όπως το ζητάει το 70% του ελληνικού λαού».

Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν θα παραιτηθεί της βουλευτικής έδρας του, ο κ. Γαβρήλος σημείωσε ότι «όπως πήρα την απόφαση υπηρετώντας τις κοινωνικές προτεραιότητες τον Ιούλιο, θεωρώ ότι και στην περιφέρειά μου, που έχει ανάγκη για πολιτικό έργο, να αναδεικνύω θέματα, πρέπει ο βουλευτής να είναι εκεί να δώσει μάχη για όσο χρόνο απομένει».

«Βλέπω θετικά το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και μετά την παρουσίαση των θέσεών του στη ΔΕΘ. Βλέπω ότι μιλά για ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης με μετριοπάθεια. Αυτά που προτείνει μπορούν να γίνουν πράξη και είμαι στη στιγμή που σιγά σιγά πρέπει να αποφασίσω πότε θα κάνουμε ένα βήμα», σημείωσε ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε: «Βλέπω τον εαυτό μου πιο κοντά στο εγχείρημα του Αλ. Τσίπρα και στην ΕΛΑΣ».

Στο ερώτημα αν πρέπει πρώτα να παραιτηθεί με βάση τους όρους που θέτει ο κ. Τσίπρας για την ένταξη στην ΕΛΑΣ, ο κ. Γαβρήλος σημείωσε ότι «γνωρίζουμε τι έχει πει ο κ. Τσίπρας. Το πλαίσιο είναι ξεκάθαρο, όμως υπάρχει και η ανάγκη της εκλογικής περιφέρειας να υπηρετήσουμε με πολιτικό έργο τον κόσμο. Θα πάρω τις αποφάσεις μου και θα κινηθώ αναλόγως».

Στη συνέχεια, ο κ. Γαβρήλος πρόσθεσε ότι «δεν διεκδικώ προκρατημένη θέση, ούτε έχω συζητήσει με τον κ. Τσίπρα» και σημείωσε ότι θα μπορούσε να υπηρετήσει και ως απλό μέλος στην ΕΛΑΣ.

Πηγή: www.iefimerida.gr