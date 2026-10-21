Κεραμέως: Στηρίζουμε τους εργαζόμενους με νέες δεξιότητες

Την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και τη στήριξη εργαζομένων και ανέργων που επηρεάζονται από τις αλλαγές στον κλάδο του αυτοκινήτου επιδιώκει το ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα «Skills Guarantee», η έναρξη του οποίου εγκαινιάστηκε σήμερα. Το έργο, διάρκειας 24 μηνών, αφορά συνολικά 350 ωφελούμενους σε Ελλάδα και Κύπρο, με τη ΔΥΠΑ να αναλαμβάνει τον συντονιστικό ρόλο.

«Σήμερα, εγκαινιάζουμε το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας», δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν τομέα που αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα, δημιουργώντας νέες ανάγκες για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους.

Όπως πρόσθεσε «νέες ανάγκες αναδύονται και συνεχώς νέες δεξιότητες απαιτούνται από τους εργαζομένους», υπογραμμίζοντας ότι «εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τους εργαζομένους, να τους προσφέρουμε αυτές τις νέες δεξιότητες και να μπορέσουν να ανταποκριθούν ακόμη καλύτερα σε αυτή την απαιτητική αγορά εργασίας».

Η κ. Κεραμέως εξήρε το έργο της ΔΥΠΑ, υπογραμμίζοντας τη συμβολή της στον εφοδιασμό των πολιτών με τις απαραίτητες δεξιότητες για έναν κόσμο που μεταβάλλεται γρήγορα.

Από την πλευρά της, η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμοβά επισήμανε ότι η Δημόσια Υπηρεσία συμμετέχει ως επικεφαλής του έργου, στο πλαίσιο ευρωπαϊκής πρόσκλησης και όπως επισήμανε αυτό απευθύνεται σε ανθρώπους που βρίσκονται σε επαγγελματική μετάβαση ή αντιμετωπίζουν εργασιακή επισφάλεια στον ευρύτερο κλάδο του αυτοκινήτου.

Στόχος, σύμφωνα με την ίδια, είναι «ο εντοπισμός τους και η απόκτηση των δεξιοτήτων που χρειάζονται, ώστε να μπορούν να μετακινηθούν σε νέους, αναπτυσσόμενους κλάδους στην περιοχή όπου διαμένουν».

Η κ. Χορμοβά αναφέρθηκε επίσης στη συμμετοχή της Κύπρου και στη σημασία του έργου για τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού εξατομικευμένης ανταπόκρισης στις ανάγκες κάθε εργαζομένου, περιορίζοντας την ανασφάλεια που προκαλούν οι αλλαγές στη θέση εργασίας του.

Αρχικό πεδίο εφαρμογής του προγράμματος είναι ο κλάδος του αυτοκινήτου, στον οποίο η ηλεκτροκίνηση και τα νέα μοντέλα παραγωγής μεταβάλλουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων και επηρεάζουν υφιστάμενες θέσεις και ειδικότητες. Ευρύτερα, η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση δημιουργούν ανάγκες επανακατάρτισης και προσαρμογής σε νέα επαγγελματικά αντικείμενα.

Επιπλέον, όπως τονίστηκε, το πρόγραμμα συνδυάζει την έγκαιρη αναγνώριση των αλλαγών στην αγορά εργασίας, τον προσδιορισμό των αναγκαίων δεξιοτήτων και τη σύνδεση των ωφελουμένων με πραγματικές ευκαιρίες απασχόλησης. Για τον σκοπό αυτό προβλέπει τη συνεργασία δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, επιχειρήσεων, εργοδοτικών και κοινωνικών φορέων και εκπαιδευτικών οργανισμών, ώστε η κατάρτιση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας.

Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν επτά φορείς: η ΔΥΠΑ, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το ΕΕΑ, η ΑΝΑΔ Κύπρου, η GSPOV Κύπρου, η SYN ERGASIA και η ODYSSEA ΑΜΚΕ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το European Social Fund Agency, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Social Innovation+.

Τέλος, όπως ανέφεραν οι αρμόδιοι, μέσα από την πιλοτική εφαρμογή επιδιώκεται να δοκιμαστεί ένα ολοκληρωμένο μοντέλο επανακατάρτισης και επαγγελματικής μετάβασης, με προοπτική αξιοποίησής του και σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Κεντρική επιδίωξη είναι η μετάβαση από την αντιμετώπιση της ανεργίας στην πρόληψή της, μέσω στοχευμένης ανάπτυξης δεξιοτήτων και δημιουργίας νέων επαγγελματικών διαδρομών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ