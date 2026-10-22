Μ. Χρυσοχοϊδης για έκρηξη στον Κολωνό: Δεν είναι τρομοκρατία και σύντομα θα υπάρξουν απαντήσεις

Εκεί που σημειώθηκε η έκρηξη, η οποία προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό ενός αστυνομικού και τον ελαφρότερο μίας ακόμα συναδέλφου του και δύο πολιτών, στην περιοχή του Κολωνού, στρέφονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ, σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος μίλησε το πρωί σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Αντέννα και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και ανέφερε ότι πρόκειται για υπόθεση δεν είναι τρομοκρατική ενέργεια, αλλά του κοινού ποινικού δικαίου.

«Πιστεύω ότι σύντομα θα υπάρξουν απαντήσεις», δήλωσε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Πολύ σύντομα θα βρεθούν όλοι αυτοί. Η υπόθεση διερευνάται και θα συλληφθούν. Οι αρχές κάνουν τη δουλειά τους»

Ο κ. Χρυσοχοΐδης εξήρε για μια ακόμα φορά το έργο της αστυνομίας και ειδικότερα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που έχει αναλάβει την υπόθεση, λέγοντας πως δεν υπάρχουν σχεδόν πια περιπτώσεις που κάνει πάνω από 4- 5 μέρες ή λίγες βδομάδες για βγάλει αποτέλεσμα στη διερεύνηση υποθέσεων. «Είναι πολύ συγκροτημένες υπηρεσίες είναι αφοσιωμένοι στη δουλειά τους και πρέπει να τις αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους και να ολοκληρώνουν τις απαντήσεις που πρέπει», σημείωσε.

Όσον αφορά τι κρύβεται πίσω από την έκρηξη ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε: «Μόλις το είδα είπα δεν είναι τρομοκρατική ενέργεια γιατί τα πρώτα δείγματα ήταν ότι αφορά εγκληματική ενέργεια με τη λογική του κοινού ποινικού. Είναι υπόθεση που αφορά ναρκωτικά και στη συνέχεια αφορά έναν εκρηκτικό μηχανισμό πολύ μικρής ισχύος- μπορεί να είναι και τα δύο το προϊόν του εγκλήματος, αλλά αυτά θα τα διερευνήσει η αστυνομία».

Εν τω μεταξύ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για την υπόθεση την οποία χειρίζονται από κοινού το Τμήμα Ανθρωποκτονιών και η Δίωξη Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ.

Οι αρμόδιοι αξιωματικοί είναι βέβαιοι ότι πρόκειται για υπόθεση που αφορά ποινικούς και εξετάζουν τα ενδεχόμενα, αυτός που άφησε τη σακούλα με τα ναρκωτικά και τον εκρηκτικό μηχανισμό στο ισόγειο πολυκατοικίας, κάτω από το κλιμακοστάσιο, στην οδό Πλάτωνος, να είχε σκοπό να τον πάρει αργότερα και παραδώσει σε κάποιον άλλον που περίμενε όλο το πακέτο, ή να επρόκειτο για παγίδα για τομν παραλήπτη, λόγω διαφορών μεταξύ τους.

Η σακούλα εντοπίστηκε όμως από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας, ο οποίος μαζί με έναν ακόμα κάτοικο του κτιρίου ειδοποίησε την αστυνομία.

Στο σημείο μετέβη περιπολία της Ασφάλειας Αθηνών με ένα ανθυπαστυνόμο επικεφαλής και μια νεαρή ειδική φρουρό. Όταν ο ανθυπαστυνόμος άρχισε να ερευνά τη σακούλα πάτησε προφανώς κατά λάθος το μπουτόν του εκρηκτικού μηχανισμού, με αποτέλεσμα να γίνει η έκρηξη.

Η σακούλα περιείχε ναρκωτικά χάπια, «φιξάκια» με ναρκωτικές ουσίες, πιθανόν ηρωίνη, ζυγαριά ακριβείας και μικρά βαζάκια με άσπρη σκόνη, ένα από τα οποία πιθανότατα ήταν συνδεδεμένο με το σύστημα πυροδότησης του εκρηκτικού μηχανισμού. Οι πυροτεχνουργοί βρήκαν στο σημείο υπολείμματα ηλεκτρικού πυροκροτητή, μπαταρίες, ένα τηλεχειριστήριο για την από απόσταση πυροδότηση της βόμβας και χαμηλής ισχύος εκρηκτική ύλη.

Οι αστυνομικοί που ασχολούνται με την υπόθεση ερευνούν άτομα από την περιοχή και αναζητούν υλικό για την διαδρομή του ανθρώπου που άφησε στο σημείο την σακούλα.

Ο ανθυπαστυνόμος που τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη στο πρόσωπο, τα χέρια και τα πόδια, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, χειρουργήθηκε χτες στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο και όπως είπαν οι γιατροί κατάφεραν να σώσουν το μάτι του και το αυτί που είχαν υποστεί βλάβη.

Οι δύο πολίτες δεν έχουν κάτι σοβαρό, ενώ η ειδική φρουρός έχει ένα πρόβλημα στο αυτί και σήμερα αναμένεται να υπάρχουν νεότερα για τον τραυματισμό της.

ΑΠΕ-ΜΠΕ