Τασούλας: Δεν έχουμε περιθώριο για μεγάλα, ούτε καν για μικρά λάθη

Μήνυμα εθνικής ενότητας, με την επισήμανση ότι η Ελλάδα δεν έχει περιθώρια για μεγάλα, ούτε καν για μικρά λάθη, απηύθυνε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, κατά την αντιφώνησή του στην τελετή ανακήρυξής του σε επίτιμο δημότη Ρεθύμνης. Ο κ. Τασούλας συνέδεσε την ασφάλεια και την προοπτική της χώρας με την ενίσχυση των διπλωματικών της ερεισμάτων και των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και με την πολιτική ομαλότητα, την υγιή οικονομία και την κοινωνική γαλήνη.

«Είμαστε, κυρίες και κύριοι, αριθμητικά ένας μικρός λαός και δεν έχουμε το περιθώριο να κάνουμε μεγάλα λάθη. Δεν έχουμε σήμερα και το περιθώριο να κάνουμε ούτε καν μικρά», υπογράμμισε, αναφερόμενος στις συνθήκες διεθνούς αναταραχής.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στο διεθνές γίγνεσθαι, με ασφάλεια και κοινωνική ηρεμία, προϋποθέτει ισχυρά διπλωματικά ερείσματα και ενίσχυση της εθνικής άμυνας. Με αφορμή τη γιορτή των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, απηύθυνε ευχές στην Πολεμική Αεροπορία, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της στην υπεράσπιση της εθνικής ακεραιότητας.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις ενισχύονται από το υστέρημα του ελληνικού λαού και ότι η αποτελεσματική επιτέλεση της αποστολής τους απαιτεί το κατάλληλο υπόβαθρο στο εσωτερικό της χώρας, με πολιτική ομαλότητα, οικονομική ευρωστία και κοινωνική γαλήνη.

«Η ελευθερία και η Ελλάδα είναι το αόρατο νήμα που μας ενώνει»

Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι η ενότητα στα θεμελιώδη ζητήματα δεν αναιρεί τις διαφωνίες που χαρακτηρίζουν τη δημοκρατική ζωή. Ανέφερε ότι οι διαφορετικές απόψεις, οι συνθέσεις και οι αντιδικίες αποτελούν μέρος της λειτουργίας του κοινοβουλευτισμού και της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, διακρίνοντάς τες από την ανάγκη κοινής στάσης στα μεγάλα εθνικά θέματα.

«Η ελευθερία και η Ελλάδα λοιπόν είναι το αόρατο νήμα, αλλά και το βαθύ νόημα, το οποίο μας ενώνει», τόνισε.

Υπενθύμισε, επίσης, τις συνέπειες της απώλειας της ενότητας, με αναφορές στον Εθνικό Διχασμό και στις δοκιμασίες του 1922 και του 1944.

Όπως υπογράμμισε, τα ιστορικά αυτά διδάγματα πρέπει να παραμένουν στη συλλογική σκέψη, ώστε πάνω από τις επιμέρους διαφωνίες να προτάσσεται η ενότητα που συνδέεται με τη χώρα και την ελευθερία της.

Η πόλη των γραμμάτων και ο ρόλος του Πανεπιστημίου

Αποδεχόμενος την τιμητική διάκριση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τη συγκίνησή του για την ανακήρυξή του σε επίτιμο δημότη μιας πόλης με μακραίωνη ιστορία και ιδιαίτερη πνευματική παράδοση. Με αναφορές στον Παντελή Πρεβελάκη και στο «Χρονικό μιας πολιτείας», παρουσίασε τη διαδρομή του Ρεθύμνου από την αρχαιότητα και την Κρητική Αναγέννηση έως τη σύγχρονη εποχή.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αναγνωρίζοντας την καταλυτική συμβολή του στη διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων της πόλης, στην εξωστρέφεια και στην ανάδειξή της σε σημαντικό ακαδημαϊκό κέντρο.

Στάθηκε στην έρευνα υψηλού επιπέδου, στις διεθνείς συνεργασίες και στην παραγωγή γνώσης, υπογραμμίζοντας ότι στις σημερινές συνθήκες τεχνολογικών, οικονομικών και γεωπολιτικών μεταβολών η επένδυση στην παιδεία, στην έρευνα και στην επιστήμη αποτελεί εθνική αναγκαιότητα.

Παράλληλα, συνέδεσε την ιστορική φυσιογνωμία του Ρεθύμνου με τη θυσία του Αρκαδίου, την οποία είχε τιμήσει νωρίτερα. Αναφέρθηκε στους καθημερινούς ανθρώπους που μετατράπηκαν σε ήρωες, επιλέγοντας να θυσιαστούν για την ελευθερία.

Τα έργα που αλλάζουν την Κρήτη

Στο αναπτυξιακό σκέλος της αντιφώνησής του, ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε στη συμβολή της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα μεγάλα έργα που αλλάζουν την Κρήτη. Ξεχώρισε την ηλεκτρική διασύνδεση με την ηπειρωτική Ελλάδα, τον Βόρειο Οδικό 'Αξονα Κρήτης και το νέο αεροδρόμιο.

Για το Ρέθυμνο έκανε αναφορά, μεταξύ άλλων, στην επέκταση των υποδομών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών και του βιολογικού καθαρισμού, στην αξιοποίηση του φράγματος Ποταμών Αμαρίου, στην παράκαμψη της πόλης, στις νέες φοιτητικές εστίες, στο φράγμα Πλατύ, στην ανακατασκευή του Δικαστικού Μεγάρου και στη σχεδιαζόμενη αναβάθμιση του λιμένα.

Εξέφρασε, επίσης, θετική εντύπωση για την εικόνα και τη νοικοκυροσύνη της πόλης, σημειώνοντας ότι το Ρέθυμνο συνδυάζει τον σεβασμό στην ιστορία, την αγάπη για τον πολιτισμό και την εμπιστοσύνη στη γνώση.

Γ. Μαρινάκης - Πράξη τιμής και θεσμικού σεβασμού

Νωρίτερα, στην προσφώνησή του, ο δήμαρχος Ρεθύμνης, Γιώργης Μαρινάκης, είχε σταθεί στον ιδιαίτερο συμβολισμό της ανακήρυξης, ανήμερα της 160ής επετείου της Αρκαδικής Εθελοθυσίας. Συνέδεσε την τιμητική διάκριση με το διαχρονικό μήνυμα του Αρκαδίου και τη σημασία της προάσπισης της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Ο δήμαρχος επισήμανε ότι η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπερβαίνει τον χαρακτήρα μιας τυπικής πράξης πρωτοκόλλου και αποτελεί έκφραση τιμής και θεσμικού σεβασμού προς την Ελληνική Πολιτεία και τον ανώτατο πολιτειακό θεσμό. Παράλληλα, αποτελεί αναγνώριση της πολυετούς δημόσιας διαδρομής του κ. Τασούλα, από την τοπική αυτοδιοίκηση έως την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους ιστορικούς δεσμούς του Ρεθύμνου με την Ήπειρο και στη συμμετοχή των Κρητών στους αγώνες για την απελευθέρωσή της. Περιέγραψε το Ρέθυμνο ως μια πόλη που διαφυλάσσει την ιστορική και πολιτιστική της ταυτότητα, επενδύοντας στη γνώση, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή.

Κλείνοντας, έδωσε έμφαση στην ισονομία, στην προστασία των δικαιωμάτων, στον σεβασμό της διαφορετικότητας και στην εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς, υπογραμμίζοντας την ανάγκη μιας δημοκρατίας ανθρώπινης, συμμετοχικής και ισότιμα προσβάσιμης σε όλους.

Με την τελετή ανακήρυξης σε επίτιμο δημότη Ρεθύμνης ολοκληρώθηκε η διήμερη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Κρήτη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ