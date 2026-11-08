Τα θερμά λόγια του βουλευτή Φλώρινας, Σταύρου Παπασωτηρίου, για τον Γρηγόρη Δημητριάδη (βίντεο)

Ιδιαίτερα θερμή αναφορά στον Γρηγόρη Δημητριάδη έκανε ο βουλευτής Φλώρινας της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρος Παπασωτηρίου, κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου καζανιού που διοργάνωσε στον Παπαγιάννη Φλώρινας.

Οπως αναφέρει το tomanifesto.gr o κ. Παπασωτηρίου, απευθυνόμενος στον Γρηγόρη Δημητριάδη, τον χαρακτήρισε «δάσκαλο» για πολλούς από τους παρευρισκόμενους βουλευτές, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στον ομαδικό του χαρακτήρα και στην ικανότητά του να συνθέτει και να ενώνει.

«Επί των τιμών, ο δάσκαλος πολλών εξ ημών, ο αγαπητός μας Γρηγόρης Δημητριάδης. Γρηγόρη, αποδεικνύεις για άλλη μια φορά ότι είσαι άνθρωπος της ομάδας, ξέρεις να συνθέτεις, γι’ αυτό και σε αγαπάμε όλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο καζάνι έδωσαν το «παρών» ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο Μαργαρίτης Σχοινάς, καθώς και οι βουλευτές Ζέττα Μακρή, Φάνης Παππάς, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, Μιχάλης Παπαδόπουλος, Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου, Βασίλης Γιόγιακας, Μαρία Κεφάλα, Λάκης Βασιλειάδης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Σπύρος Κουλκουδίνας, Φώντας Μπαραλιάκος και Τάσος Μπαρτζώκας.

Παρόντες ήταν, επίσης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου, διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ο δήμαρχος Φλώρινας Βασίλης Γιαννάκης, ο μητροπολίτης Φλώρινας, Πρεσπών και Εορδαίας Ειρηναίος, καθώς και ο μητροπολίτης Φθιώτιδας Συμεών.