Ολγα Κεφαλογιάννη: 4η χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό το 2026 – Στο επίκεντρο η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

Για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, την πορεία του ελληνικού τουρισμού, τις προοπτικές για το 2026, αλλά και τις νέες πρωτοβουλίες για την ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, μίλησε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ERT News, με τον Κώστα Παπαχλιμίτζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ.



Αναφερόμενη αρχικά στην εξωτερική πολιτική, υπογράμμισε την ανάγκη ψυχραιμίας και υπεύθυνης στάσης, τονίζοντας ότι απαιτείται θετική συναντίληψη στα εθνικά ζητήματα.

Σε ό,τι αφορά την τουριστική χρονιά, σημείωσε ότι ξεκίνησε με θετικά μηνύματα, ωστόσο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η αύξηση των τιμών των καυσίμων και των εισιτηρίων δημιούργησαν νέες προκλήσεις. Παρά τις δυσκολίες, τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι και το 2026 μπορεί να αποτελέσει χρονιά-ρεκόρ, την τέταρτη συνεχόμενη χρονιά-ρεκόρ για τη χώρα μας.

Όπως τόνισε, ο ελληνικός τουρισμός πλέον αναπτύσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με βασικό στόχο του υπουργείου την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ενίσχυση της επισκεψιμότητας και στους μήνες εκτός αιχμής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ολοκλήρωση της επένδυσης στο χιονοδρομικό κέντρο Λαϊλιά Σερρών, ύψους σχεδόν 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα σημαντικό έργο για την περιφερειακή ανάπτυξη, που δημιουργεί νέες δυνατότητες για την τουριστική αξιοποίηση της περιοχής όλο τον χρόνο.

Όπως επισήμανε, τα σύγχρονα χιονοδρομικά κέντρα μπορούν πλέον να προσφέρουν δραστηριότητες και πέρα από τη χειμερινή περίοδο, ενισχύοντας τον ορεινό τουρισμό. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στην καμπάνια του υπουργείου για την ορεινή Ελλάδα και τις δυνατότητες διακοπών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη νέα πρωτοβουλία TAG GREECE, μέσα από την οποία το υπουργείο επιχειρεί να αναδείξει τη γαστρονομία, τον οινοτουρισμό και τον αγροτουρισμό, συνδέοντας την ελληνική φιλοξενία με την πρωτογενή παραγωγή και τα τοπικά προϊόντα.

Στάθηκε και στην πρωτοβουλία «Ελληνικό Πρωινό», που ενθαρρύνει τα ξενοδοχεία να εντάσσουν στο πρωινό τους αυθεντικά ελληνικά και τοπικά προϊόντα, αλλά και στην προσπάθεια να καταστούν περισσότερα οινοποιεία επισκέψιμα.

Όπως ανέφερε, περισσότερα από 150 οινοποιεία είναι ήδη επισκέψιμα, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και των ελληνικών εξαγωγών.

Τέλος, αναφερόμενη στη βρετανική αγορά, εξήγησε ότι η Ελλάδα επιχειρεί να διευρύνει την τουριστική της παρουσία, προβάλλοντας στους Βρετανούς επισκέπτες όχι μόνο τις παραδοσιακές επιλογές διακοπών, αλλά και εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Όπως σημείωσε, η προσπάθεια μεγαλύτερης διείσδυσης στη συγκεκριμένη αγορά αποδίδει αποτελέσματα.