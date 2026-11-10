Υπερψηφίστηκε ο προϋπολογισμός 2027 της Βουλής

Με ευρείες πλειοψηφίες, υπερψηφίστηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής, το Σχέδιο Προϋπολογισμού Δαπανών του Κοινοβουλίου, οικονομικού έτους 2027, καθώς και ο Απολογισμός Δαπανών του 2025.

Υπέρ του Προϋπολογισμού 2027 ψήφισαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ενώ «παρών» δήλωσαν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, ΚΟ «Νίκη» και Πλεύση Ελευθερίας. Ευρύτερη πλειοψηφία καταγράφηκε για τον Απολογισμό 2025, με ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση να ψηφίζουν «ναι», ενώ «παρών» δήλωσαν ΚΚΕ, ΚΟ «Νίκη» και Πλεύση Ελευθερίας.

Τοποθετούμενος σχετικά, ο πρόεδρος του Σώματος, Νικήτας Κακλαμάνης είπε ότι ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 202 εκατ. ευρώ: Είναι, πρώτη φορά, που μετά από 15 χρόνια, επιτέλους η Βουλή, ξαναέγραψε μπροστά το «2» έστω και οριακά. Για τις αποζημιώσεις των βουλευτών, ο κ. Κακλαμάνης υπενθύμισε ότι «δεν υπήρξε κατηγορία, ειδικά για τους βουλευτές, στη κοινωνία των Ελλήνων, που στην περίοδο της κρίσης να υπέστη τέτοια μεγάλη μείωση [. . .] Πείτε μου μια άλλη κατηγορία εργαζόμενου που μειώθηκε η σύνταξή του 70% και περίπου αντίστοιχη, όχι τόσο μεγάλη, η μισθοδοσία του βουλευτού. Που έκτοτε έμεινε καθηλωμένη. Αυτή είναι η αλήθεια», ανέφερε ο κ. Ν. Κακλαμάνης.

Ο πρόεδρος της Βουλής, όπως και οι εισηγητές των κομμάτων ευχαρίστησαν τους εργαζόμενους του κοινοβουλίου για τους οποίους, όπως είπε, λύθηκαν δύο δίκαια αιτήματα, το θέμα της επικουρικής ασφάλισης 600 μονίμων υπαλλήλων, μετά από 10 χρόνια, και η απόδοση του μεγαλύτερου κινήτρου επίτευξης στόχων, το οποίο προκύπτει από τον νόμο και «βεβαίως δεν ήταν ότι τους κάναμε κάποια χάρη. Το δικαιούνταν». Επίσης, επιχορηγήθηκε ο σύλλογος τους με 600.000 ευρώ.

Κακλαμάνης: Αποκαθίσταται η όψη του Μεγάρου της Βουλής

Μιλώντας για τα έργα του Κοινοβουλίου, ο κ. Ν. Κακλαμάνης είπε ότι

-μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027 θα παραδοθεί πλήρως ανακαινισμένη η Μπενάκειος Βιβλιοθήκη

-μέσα στο 2027 θα παραδοθεί το τριώροφο σπίτι στην Οδό Φιλελλήνων, όπου θα πάνε υπηρεσίες της Βουλής και θα ξενοικιαστεί αντίστοιχο κτίριο, ενώ

-«το κυριότερο και το μεγαλύτερο έργο, κατά την άποψή μου είναι ότι, μέχρι τέλους του έτους θα δείτε η Βουλή να περιβάλλεται από σκαλωσιές για να γίνει η αποκατάσταση των όψεων του μεγάρου της Βουλής. Αυτό έχει να γίνει από την ημέρα που χτίστηκε αυτό το κτίριο (πριν από) 180 χρόνια. Και βλέπετε τα μπαλώματα με σοβάδες που πέφτουν ή με μάρμαρα που πέφτουν και βάζουμε κόκκινες κορδέλες. Αυτό είναι ένα μεγάλο έργο, 6 εκατομμυρίων. Η Βουλή πήρε λεφτά, τα μισά από το Πράσινο Ταμείο, και τα άλλα μισά, κατορθώσαμε και τα πήραμε από το ΕΣΠΑ», είπε ο κ. Ν. Κακλαμάνης, σημειώνοντας ότι το έργο θα κρατήσει περίπου δύο χρόνια.

Τέλος, αναφέρθηκε στη μελέτη αξιοποίησης και αναβάθμισης μεγάλου μέρους του κέντρου πολιτισμού της Βουλής, του γνωστού «Καπνεργοστασίου» στην οδό Λένορμαν, ύψους 6-7 εκατ. ευρώ. «Αν το πετύχουμε αυτό, είναι ένα όνειρο, που το Καπνεργοστάσιο δεν θα έχει να ζηλέψει τίποτα όταν ολοκληρωθεί, από το κέντρο Πομπιντού στο Παρίσι. Θα είναι ο φάρος του πολιτισμού στην Ελλάδα και θα ανήκει στη Βουλή», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ν. Κακλαμάνης.

ΑΠΕ - ΜΠΕ