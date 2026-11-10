Μητσοτάκης: Μόνο με το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσαμε να συγκυβερνήσουμε-Αν πάρω κάτω από 25%, δεν θα δίσταζα να αναλάβω τις ευθύνες μου

Για τις επερχόμενες εκλογές, το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας και το ενδεχόμενο να λάβει κάτω από 25% στις εκλογές μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του travel.gr του Πρώτου Θέματος.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι αυτή την εβδομάδα ψηφίζονται τα μέτρα της ΔΕΘ και, αναφερόμενος στη μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου, είπε πως συνέβη γιατί ήταν αδικία.

«Έχει και τεράστιες επιπτώσεις και ως προς τη Δημόσια Υγεία. Τρέχουμε και προληπτικά προγράμματα σε σχολεία», συνέχισε, ενώ σε ερώτηση αν θα υπάρξουν και άλλες μειώσεις ΦΠΑ, εξήγησε: «Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Να δούμε την εφαρμογή των μέτρων της ΔΕΘ, π.χ. ο κουμπαράς. Αν έβαζε κάποιος στην άκρη 100 ευρώ για το παιδί του και το κράτος άλλα 100, είναι ένα κεφάλαιο 60.000 ευρώ όταν γίνει 18. Να δούμε τα μέτρα άμεσης εφαρμογής».

Σε ερώτηση σχετικά με την εικόνα που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για τη ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε: «Δεν νομίζω ότι κανείς συζητά ποιο κόμμα θα είναι πρώτο. Το δεύτερο και το τρίτο κόμμα αθροιστικά έχουν ποσοστό χαμηλότερο από τη ΝΔ. Αυτό μετά από 7,5 χρόνια δεν είναι κακή θέση. Είναι δεδομένο ότι ο κόσμος έχει προβλήματα και ότι περιμένει λύσεις από την κυβέρνηση. Ανοίγουμε σήμερα την πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης. Δεν είμαστε μάγοι. Αλλά προσπαθούμε και κοιτάμε να εξοικονομήσουν κάθε ευρώ για να στηρίξουμε δίκαια. Δεν νομίζω ότι καμία δημοσκόπηση, και το 2019 και το 2023, προέβλεψε το εκλογικό μας ποσοστό. Η δική μας δουλειά είναι να εξηγήσουμε το σχέδιό μας και να ολοκληρώσουμε το έργο μας».

«Μόνο με το ΠΑΣΟΚ δυνητικά θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε»

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μη επίτευξης αυτοδυναμίας με ποιον θα συνεργαστεί, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως το ερώτημα σε αυτή τη συγκυρία είναι αν είναι καλύτερο να έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση ή κυβέρνηση συνεργασίας και διατύπωσε την άποψή του υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων. «Στην υπόλοιπη Ευρώπη βλέπετε ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας φαίνονται βαλτωμένες. Βαλτωμένη δεν είναι αυτή η κυβέρνηση. Το μόνο κόμμα που διεκδικεί αυτοδυναμία φαίνεται να είναι η ΝΔ. Οι εκλογές θα δείξουν τι πρέπει να γίνει. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτοδυναμία, υποχρέωση του πρώτου κόμματος είναι να διερευνήσει αν υπάρχει δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας. Θα κάνω τις επιλογές μου. Έχω αποκλείσει κυβέρνηση συνεργασίας με τα μικρά κόμματα στα δεξιά μας και έχω πει ότι το μόνο κόμμα με το οποίο δυνητικά θα μπορούσαμε είναι το ΠΑΣΟΚ.

Από εκεί και πέρα, η ευθύνη μετά περνάει αλλού. Αυτό που ξέρω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε κοτζάμ συνέδριο για να πει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με τη ΝΔ. Άρα, δεν φαντάζει η αυτοδυναμία της ΝΔ ως η μόνη ρεαλιστική επιλογή για να κυβερνηθεί η χώρα;», συμπλήρωσε.

Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον κ. Τσίπρα, είπε ότι αυτή αποκλείεται. «Τι να συνεργαστούμε τώρα με τον κ. Τσίπρα; Είμαστε σοβαροί; Το αποκλείω κατηγορηματικά. Κατ' αρχάς, θέλει να μας βάλει όλους φυλακή. Δεν θέλω να μιλήσω για τον κ. Τσίπρα. Αφού το rebranding απέτυχε παταγωδώς μη ξέροντας τι να κάνει, κάνει αυτό που ξέρει: να πολώνει. Το έκανε και πριν από 15 χρόνια. Τώρα φαίνονται όλα αυτά λίγο παρωχημένα», σχολίασε.

Σε ερώτηση για δηλώσεις υπουργών ότι ο κ. Τσίπρας χρηματίστηκε, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως «εμείς δεν ποινικοποιήσαμε την πολιτική ζωή του τόπου».

«Δεν θα μπω σε προσωπική αντιπαράθεση με τον Τσίπρα»

«Θα προσπαθήσω να επιβάλω στην παράταξη να μην ασχολούμαστε με τον κ. Τσίπρα» τόνισε και σημείωσε πως «δεν πρόκειται εγώ να μπω σε τέτοιου είδους προσωπική αντιπαράθεση».

Ειδικά για όσα έχει δηλώσει σχετικά ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε: «Έχω επισημάνει κι εγώ δηλώσεις οι οποίες αποκλίνουν από την επίσημη θέση του κόμματος. Ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο να εκφράζεται. Θεωρώ ότι το τελευταίο που ενδιαφέρει τους πολίτες είναι μια ”κοκορομαχία” Μητσοτάκη - Τσίπρα. Αν ο κ. Τσίπρας θέλει να το κάνει, είναι δική του επιλογή. Μη θυμηθώ τι έχουμε ακούσει ως παράταξη και τι έχω ακούσει εγώ».

Σε ερώτηση ποιο ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμά του ως πρωθυπουργός, απάντησε: «Ότι ξαναέκανα τη χώρα μια χώρα που τη σέβονται στο εξωτερικό». Αναφέρθηκε, επίσης, στη μείωση του χρέους και στην ενίσχυση της ασφάλειας της χώρας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Αντίστοιχα, για το μεγαλύτερο λάθος του υπογράμμισε: «Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο λάθος ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι δεν έκανα κι εγώ πιο γρήγορα παρεμβάσεις».

Ο κ. Μητσοτάκης, σε ερώτηση γιατί ζητάει τρίτη τετραετία ενώ έχει πει στο παρελθόν ότι ένας ηγέτης χρειάζεται 8 χρόνια για να δείξει το έργο του, ανέφερε: «Είστε συνεννοημένος με τη γυναίκα μου; Είναι σωστό αυτό που λέτε. Ο βασικός λόγος για τον οποίο θα ήθελα να κάνω τρίτη τετραετία είναι ότι ζούμε σε εξαιρετικούς καιρούς. Έχω χτίσει συμπυκνωμένη εμπειρία και πιστεύω ακράδαντα ότι στην επόμενη τετραετία θα παιχτούν πολλά πράγματα, μέχρι το 2030 θα κριθεί αν η Ελλάδα είναι με τους νικητές ή με τους ηττημένους. Και θεωρώ ότι είμαι σε μια ηλικία ακόμα που έχω και την ενέργεια και τη διάθεση να προσφέρω ακόμα. Όλοι υπογράφουμε ένα 4ετές συμβόλαιο. Να δούμε από αυτά τα οποία είπαμε ότι θα κάνουμε τι κάναμε; Τις βασικές μας δεσμεύσεις τις τηρήσαμε. Είναι διαβατήριο αξιοπιστίας. Αν πω αύριο ότι κεντρική προτεραιότητα της επόμενης τετραετίας είναι η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα τώρα που λύσαμε και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, νομίζω πως οι πολίτες θα θυμηθούν ότι πολλά από αυτά που τους είπα τα έκανα. Δεν θα πω κάτι το οποίο δεν θα το κάνω ή δεν θα προσπαθήσω να το κάνω. Πιστεύω ότι πήρα την Ελλάδα σε ένα επίπεδο και την ανέβασα ένα επίπεδο».

Σε ερώτηση τι νοσταλγεί από την απλή καθημερινή ζωή όταν έχει διατελέσει 7,5 χρόνια πρωθυπουργός, απάντησε: «Ένα κανονικό ξύπνημα χωρίς έγνοιες και χωρίς να είναι ψυχικά έτοιμος να πάρει δεκάδες αποφάσεις μέσα στην ημέρα».

Προσέθεσε πως είχε γίνει ίδια ερώτηση στον Μπαράκ Ομπάμα και είχε απαντήσει ότι θα ήθελε να πάει στη Χαβάη να ανοίξει ένα κατάστημα που θα πουλάει t-shirts τα οποία θα είναι όλα λευκά και large, γιατί δεν θα ήθελε να πάρει καμία απόφαση.

Ερωτηθείς για το τι θα κάνει μετά την πρωθυπουργία, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Πρέπει να είσαι συμβιβασμένος με την ιδέα ότι η πολιτική καριέρα κάποια στιγμή τελειώνει, κι αυτό είναι ψυχική διαδικασία». «Τη στιγμή που θα τελειώσει η σταδιοδρομία μου ως πρωθυπουργός θα τελειώσει και η κοινοβουλευτική μου διαδρομή», προσέθεσε, ενώ σε ερώτηση τι θα κάνει σε περίπτωση που πάρει κάτω από 25%, είπε πως θα ήταν κακό εκλογικό αποτέλεσμα για τη ΝΔ «και δεν θα δίσταζα να αναλάβω τις ευθύνες μου».

Πηγή: www.iefimerida.gr