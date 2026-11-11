Αντι-NAVTEX από την Αθήνα: «Άκυρη και ανίσχυρη» η τουρκική αναγγελία για τις έρευνες του «Abeille Marengo» (βίντεο)

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα εκδόθηκε από την Αθήνα αντι-NAVTEX (NAVWARN 1441/26), η οποία χαρακτηρίζει άκυρη και ανίσχυρη την τουρκική NAVTEX που εκδόθηκε νωρίτερα.

Η Υδρογραφική Υπηρεσία επισημαίνει ότι σημαντικό τμήμα της περιοχής των ερευνών εμπίπτει στην ελληνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και υφαλοκρηπίδα. Υπογραμμίζει, επίσης, ότι ο σταθμός Ηρακλείου είναι αποκλειστικά αρμόδιος για την έκδοση NAVTEX στην περιοχή ευθύνης του και παραμένει σε ισχύ η αρχική ελληνική αναγγελία (NAVWARN HA15-1411/26)

Νωρίτερα, κύκλοι του Υπουργείου Εξωτερικών τόνισαν ότι «Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι οι μόνες χώρες στις οποίες υποβλήθηκε αίτημα αδείας εργασιών και εξέδωσαν τις σχετικές άδειες», δίνοντας απάντηση στην έκδοση Navtex από την Τουρκία για το ερευνητικό γαλλικό πλοίο «Abeille Marengo» που απέπλευσε από το λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης, προκειμένου να ξεκινήσει τις έρευνες στον βυθό για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Σύμφωνα με τους κύκλους του υπουργείου Εξωτερικών:

Ελλάδα και Κύπρος είναι οι μόνες χώρες στις οποίες υποβλήθηκε αίτημα άδειας εργασιών και εξέδωσαν σχετικές άδειες.

Μετά την έκδοση και δημοσιοποίηση της ελληνικής navtex, κατέστη γνωστή σε όλους η ακριβής πορεία του πλοίου.

Η κίνηση του πλοίου έγινε και συνεχίζει να γίνεται με βάση την navtex που εξέδωσαν οι ελληνικές αρχές.

Καμία σημασία δεν έχει η τουρκική navtex που εκδόθηκε μεταγενέστερα της κίνησης του πλοίου επί τη βάσει ήδη δημοσιοποιημένων δεδομένων. Επιπλέον, η τουρκική navtex δεν αναφέρεται πουθενά σε «έκδοση άδειας», διότι δεν υπήρξε τέτοιο αίτημα προς την τουρκική πλευρά.

Θα ακολουθήσει η προσήκουσα βάσει διεθνούς δικαίου αντίδραση της ελληνικής πλευράς.

Η Τουρκία έβγαλε Navtex για το Abeille Marengo: «Δώσαμε τη συγκατάθεσή μας»

Η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX για το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo, το οποίο απέπλευσε από το λιμάνι του Ηρακλείου το απόγευμα της Τρίτης (10/11) προκειμένου να ξεκινήσει έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι «θα διεξαχθούν θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες κατά μήκος γραμμών που έχουν συντονιστεί με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές και με τη συγκατάθεσή τους, σε περιοχή εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, της οποίας τα εξωτερικά όρια γνωστοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020, με το έγγραφο υπ’ αριθ. A/74/757».

Το ερευνητικό γαλλικό πλοίο Abeille Marengo απέπλευσε από το λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης, προκειμένου να ξεκινήσει τις έρευνες στον βυθό για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι του Ηρακλείου το απόγευμα της Τρίτης, το γαλλικών συμφερόντων ερευνητικό κατευθύνεται προς τη θαλάσσια ζώνη νοτιοανατολικά Κάσου και Καρπάθου.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιήσει το πλοίο

Το ερευνητικό πλοίο θα πραγματοποιήσει αρχικά εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών, όπως προβλέπεται στις αγγελίες προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές.

Στο πεδίο των διαδικασιών, τα βήματα που έχουν ήδη γίνει περιλαμβάνουν την πλήρη αδειοδότηση των εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας Nexans.

Ακολούθησε η έκδοση της σχετικής NAVTEX από τον σταθμό του Ηρακλείου, στην οποία η Τουρκία αντέδρασε εκδίδοντας αντι-NAVTEX, ενώ παράλληλα εκδόθηκε και η αντίστοιχη κυπριακή ναυτική οδηγία.

Το ερευνητικό πρόγραμμα προβλέπει γεωτεχνικές δειγματοληψίες, δοκιμές και γεωτρήσεις, με στόχο την αξιολόγηση των συνθηκών εγκατάστασης του καλωδίου σε περιοχές με ιδιαίτερα σύνθετη υποθαλάσσια μορφολογία.

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