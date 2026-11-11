Έξι εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για την περαιτέρω αναβάθμιση υπηρεσιών του ΕΣΥ

Με αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, σε συνεργασία με τον αρμόδιο υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, εντάσσονται στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021- 2027», πράξεις για την ανάπτυξη επιστημονικών πρωτοκόλλων Φυσικοθεραπείας και Κατάρτισης Πρότασης Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Διαχείριση της Ευαλωτότητας των Ατόμων Τρίτης Ηλικίας, όπως και για τον Εθνικό Σχεδιασμό Νοσηλευτικών και Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και Πρωτοκόλλων Σχολικής Νοσηλευτικής, συνολικής δημόσιας δαπάνης 5.999.021 ευρώ.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από τα δύο υπουργεία, με τις συγκεκριμένες αποφάσεις προβλέπονται:

-Εθνικός Σχεδιασμός Νοσηλευτικών και Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και Πρωτοκόλλων Σχολικής Νοσηλευτικής, συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.800.848 ευρώ.

Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων νοσηλευτικών υπηρεσιών μέσω της ανάπτυξης και θεσμικής καθιέρωσης σχετικών επιστημονικά τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων με στόχο την εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων πρακτικών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν διαπιστωμένες προκλήσεις που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο περιβάλλον παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, ακόμα και στο επίπεδο της σχολικής νοσηλευτικής. Παράλληλα, αναμένεται η θεσμική αναβάθμιση της νοσηλευτικής επιστήμης και η ευρύτερη βελτίωση του Ε.Σ.Υ.

Στο πλαίσιο της πράξης, θα αναπτυχθούν και θα τεκμηριωθούν σύγχρονα νοσηλευτικά πρωτόκολλα που καλύπτουν κρίσιμους τομείς του συστήματος υγείας, όπως η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, η Μακροχρόνια Φροντίδα, η Δημόσια Υγεία, η Πρόληψη, η Ψυχική Υγεία, η Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων και η Σχολική Νοσηλευτική. Παράλληλα, η πράξη προβλέπει την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων υποστήριξης της κλινικής απόφασης, τα οποία θα συμβάλουν στην ορθολογικότερη διαχείριση περιστατικών, στη μείωση της αβεβαιότητας κατά την άσκηση του νοσηλευτικού έργου και στην ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ενίσχυση της θεσμικής υπόστασης και της επαγγελματικής αυτονομίας του νοσηλευτή, μέσω της συστηματικής ενσωμάτωσης της επιστημονικής τεκμηρίωσης στην καθημερινή κλινική πρακτική.

-Ανάπτυξη Επιστημονικών Πρωτοκόλλων Φυσικοθεραπείας και Κατάρτιση Πρότασης Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Διαχείριση της Ευαλωτότητας των Ατόμων Τρίτης Ηλικίας, συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.198.173 ευρώ.

Η ανάγκη υλοποίησης της πράξης προκύπτει από σημαντικές προκλήσεις που καταγράφονται σήμερα στο πεδίο της φυσικοθεραπείας. Η απουσία ενιαίων και επιστημονικά τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων οδηγεί σε διαφοροποιημένες πρακτικές και ανομοιογένεια στην παροχή υπηρεσιών, ενώ η περιορισμένη αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών αυτοματοποίησης εντείνει τον κίνδυνο σφαλμάτων και δυσχεραίνει την αποτελεσματική οργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Βασικός στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών μέσω της ανάπτυξης τουλάχιστον 80 επιστημονικά τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων, της τυποποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων. Παράλληλα, επιδιώκεται η εκπόνηση πρότασης για ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης που θα εστιάζει στην πρόληψη και τη διαχείριση της ευαλωτότητας των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω, προάγοντας την ενεργό και υγιή γήρανση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ