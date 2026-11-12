Τον Δεκέμβριο το «Σπίτι μου 3» με διευρυμένα κριτήρια για ακίνητα αξίας έως 300.000 ευρώ

Η υπουργός αναγνώρισε ότι το αυξημένο κόστος ζωής αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τους πολίτες, από τα καύσιμα και τα τρόφιμα έως τα ενοίκια, επισημαίνοντας ότι η δυσκολία απόκτησης κατοικίας είναι ιδιαίτερα έντονη στις νεότερες ηλικίες. Κάλεσε τους πολίτες να επισκεφθούν την πλατφόρμα stegasi.gov.gr, όπου παρουσιάζονται 47 μέτρα στεγαστικής πολιτικής, ώστε να ενημερωθούν για τις παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, καθώς και την πλατφόρμα oikogeneia.gov.gr για τα προγράμματα και τις παροχές στήριξης της οικογένειας.

Για το «Σπίτι μου 3», η Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε ότι αναμένεται να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο, με διευρυμένα κριτήρια ώστε περισσότεροι πολίτες να μπορούν να αποκτήσουν κατοικία. Το ηλικιακό όριο αυξάνεται στα 55 έτη, η μέγιστη αξία του ακινήτου στα 300.000 ευρώ και το ύψος του δανείου στα 230.000 ευρώ, ενώ διευρύνονται και τα εισοδηματικά όρια. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, με επιχορήγηση έως 36.000 ευρώ, ποσοστά ενίσχυσης από 70% έως 95% και δυνατότητα προκαταβολής 60%, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Συνδέοντας τη στεγαστική πολιτική με την ανάγκη ενίσχυσης της περιφέρειας, η υπουργός παρουσίασε την επέκταση του προγράμματος μετεγκατάστασης, μέσω του οποίου παρέχονται 10.000 ευρώ για όσους επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε περιοχές του ακριτικού Βορρά και της Ηπείρου.

Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περίπου 4.000 αιτήσεις, ενώ το πρόγραμμα καλύπτει τον Έβρο, τη Δράμα, το Κιλκίς, τις Σέρρες, την Πέλλα, τη Φλώρινα, την Καστοριά, την Κοζάνη, τα Γρεβενά, τα Ιωάννινα και τη Θεσπρωτία. Εξήγησε ότι η δυνατότητα εγκατάστασης επεκτάθηκε και στις πρωτεύουσες των περιφερειακών ενοτήτων, καθώς η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και καθημερινής εξυπηρέτησης αποτελεί σημαντικό παράγοντα για μια οικογένεια που αποφασίζει να μετακομίσει.



Στο ίδιο πλαίσιο στήριξης των οικογενειών, η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στις αλλαγές για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, υπογραμμίζοντας ότι από φέτος οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες λαμβάνουν voucher ανεξαρτήτως εισοδήματος, ενώ για οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στις 37.000 ευρώ. Η αλλαγή του ηλικιακού ορίου μετάβασης των παιδιών από τους βρεφικούς στους παιδικούς σταθμούς, από τα δυόμισι στα δύο έτη, δημιουργεί επιπλέον θέσεις, ενώ για τη φροντίδα των παιδιών που μένουν εκτός βρεφονηπιακών, υπάρχουν οι «Νταντάδες της Γειτονιάς», με περισσότερους από 5.200 εγκεκριμένους επιμελητές και 8.700 εγκεκριμένες αιτήσεις οικογενειών.



Στη συνέχεια, η υπουργός παρουσίασε το νέο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας (Market Pass), που αντικαθιστά τις διανομές τροφίμων του πρώην ΤΕΒΑ με κουπόνια για την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης. Το μέτρο αφορά περίπου 190.000 πολίτες που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, με μέση μηνιαία ενίσχυση 60 ευρώ και αναδρομική πρώτη καταβολή που μπορεί να φτάσει τα 1.000 ευρώ, με στόχο να πραγματοποιηθεί έως τα Χριστούγεννα.

Όπως υπογράμμισε, η αλλαγή δεν αφορά μόνο τον τρόπο παροχής της βοήθειας, αλλά και την αξιοπρέπεια των πολιτών: τέλος στις ουρές για την παραλαβή προκαθορισμένων πακέτων τροφίμων και στον στιγματισμό, με ελευθερία επιλογής των προϊόντων και των καταστημάτων από κάθε οικογένεια.



Αναφέρθηκε επίσης στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των δομών παιδικής προστασίας, τονίζοντας τη σημασία των προδιαγραφών στελέχωσης με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, καθώς και των οικονομικών ελέγχων. Επισήμανε ότι η εποπτεία, η διαφάνεια στη διαχείριση της περιουσίας των φορέων και η λογοδοσία, αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την προστασία των παιδιών και την ορθή λειτουργία των δομών.





ΑΠΕ-ΜΠΕ