Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος

Μετά τη χθεσινή θετική ψήφο της πλειοψηφίας στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, συζητάται σήμερα, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, στην ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος της αποταμίευσης και των επενδύσεων φορολογικές, μισθολογικές, συνταξιολογικές διατάξεις και λοιπές διατάξεις κοινωνικής πολιτικής».

Επί της αρχής του νομοσχεδίου, που περιλαμβάνει - μεταξύ άλλων - τη θέσπιση αποταμιευτικού-επενδυτικού λογαριασμού για παιδιά, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για Δημοσίους Υπαλλήλους, αλλά και φορολογικές ελαφρύνσεις για τριτέκνους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, “ ναι” ψήφισε η ΝΔ, “ όχι” το ΚΚΕ, ενώ τα λοιπά κόμματα “ επιφυλάχθηκαν” για την Ολομέλεια.

Το νομοσχέδιο έχει μόνο θετικές ρυθμίσεις, σημείωσε ο παριστάμενος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική, Θάνος Πετραλιάς: Είναι θετικά μέτρα ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, και σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν γίνεται τέτοια συζήτηση (για λήψη θετικών μέτρων) παρατήρησε ο κ. Πετραλιάς. Σχολιάζοντας την κριτική της αντιπολίτευσης για απόδοση πλήρους 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και 13ης σύνταξης, είπε ότι τα σχετικά ποσά θα έφταναν τα 4,3 δισεκ., την ώρα που υπάρχει η ευρωπαϊκή δέσμευση, από τον καθαρό δείκτη δαπανών. «Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι ήδη 10 χώρες σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και παίρνουν αντίμετρα αυτή τη στιγμή, και ενδεχομένως φαίνεται ότι θα αυξηθεί αυτός ο αριθμός των χωρών. Προφανώς, αν παραβιάσουμε το στόχο δαπανών, δεν θα υπάρχει εξαίρεση για εμάς. Να το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή, αμέσως θα μπει σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. [. . .] Με αυτά τα μέτρα εξαντλείται το όριο δαπανών. [. . .] Αν αρχίσουμε να δίνουμε και επιπλέον, δημιουργείται ρίσκο. [. . .] Και αυτό το ρίσκο εμείς δεν πρόκειται να το πάρουμε. Αυτά είναι τα μέγιστα μέτρα που μπορούμε (να λάβουμε) εντός των ορίων μας» είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο επίσης παριστάμενος, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική, Δ. Μαρκόπουλος, μίλησε για τον “ κουμπαρά Πιερρακάκη” ο οποίος, επαναφέρει το μήνυμα για αποταμίευση και επένδυση στην κοινωνία. Εάν κάποιος γονέας δεν έχει να βάζει 1.200 ευρώ το χρόνο για κάθε παιδί, μπορεί να βάλει 400, 300 ή 200 ευρώ, και το κράτος, να του δώσει πίσω το ποσό, είπε ο κ. Μαρκόπουλος, απαντώντας και σε σχετική κριτική της αντιπολίτευσης.

Κάλεσε μάλιστα τα λοιπά κόμματα να ψηφίσουν τα μέτρα που προβλέπει το νομοσχέδιο «γιατί αν δεν ψηφίσετε, θα μας έχετε στις γειτονιές» ανά την Ελλάδα, όπου «θα πρέπει να εξηγήσετε (στους πολίτες) γιατί δεν ψηφίσατε τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους, γιατί δεν ψηφίσατε τα 500 ευρώ στους δημόσιους υπάλληλους, γιατί δεν ψηφίσατε τη μείωση της προκαταβολής φόρου, γιατί δεν ψηφίσατε τις επιταχυνόμενες αποσβέσεις στην τοπική βιομηχανία που τις έχει ανάγκη, γιατί δεν ψηφίσατε τα ευεργετικά μέτρα για την τεκμαρτή φορολόγηση στους ελεύθερους επαγγελματίες».

Νωρίτερα, η εισηγήτρια της πλειοψηφίας και βουλευτής της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα, είπε ότι η κυβέρνηση δεν δίνει εύκολες υποσχέσεις, αλλά εφαρμόσιμες λύσεις, ενώ ο εισηγητής της μειοψηφίας και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Π. Κουκουλόπουλος είπε ότι από πλευράς του κόμματός του θα υπάρξει ψήφιση σε συγκεκριμένα άρθρα, ενώ για τον “ κουμπαρά”, είπε ότι διευρύνει τις ανισότητες, καθώς δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και κοινωνικές προβλέψεις.

Ο αγορητής του ΚΚΕ, Χρ. Τσοκάνης είπε ότι η κυβέρνηση δίνει ψίχουλα από αυτά που πήρε από εργαζόμενους και συνταξιούχους «τη στιγμή που δίνετε δισεκατομμύρια να ποντίσετε καλώδια για τις ανάγκες των ενεργειακών ομίλων και να χτίζετε την “ ασπίδα του Αχιλλέα” για να περιφρουρήσετε τις στρατηγικές επενδύσεις».

Ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Ιω. Καριπίδης είπε ότι η κυβέρνηση εμφανίζει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά οι πολίτες δεν την βλέπουν στην τσέπη τους: «Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τα πλεονάσματα, ενώ τα νοικοκυριά αδυνατούν να αποταμιεύσουν». Εκ μέρους της Ελληνικής Λύσης, ο Στ. Φωτόπουλος είπε ότι δεν είναι ενάντια στον “ κουμπαρά”, αλλά ενάντια σε ένα μέτρο που «που δίνει μηδέν σε όποιον δεν έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύει χρήματα για το παιδί του».

Ο αγορητής της ΚΟ “ Νίκη”, Α. Βορύλλας ζήτησε να υπάρχει στον “ κουμπαρά” μια «βασική δημόσια εισφορά για τα παιδιά χαμηλού εισοδήματος». Τέλος, ο αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλ. Καζαμίας είπε ότι την ώρα που ο πληθωρισμός “ καλπάζει” και αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα η κυβέρνηση δίνει πίσω “ φιλοδωρήματα”.

ΑΠΕ-ΜΠΕ