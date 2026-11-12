Ορίστηκαν με απόφαση του πρωθυπουργού οι νέοι υφυπουργοί Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Υγείας

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ορκωμοσία των νέων μελών της Κυβέρνησης.
Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2026 11:57
Ορίστηκαν με απόφαση του πρωθυπουργού οι νέοι υφυπουργοί Ανάπτυξης, Εσωτερικών και ΥγείαςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη: Υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανάκης, Υφυπουργός Εσωτερικών αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Λιάκος και Υφυπουργός Υγείας με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος.
Κατηγορία Πολιτική