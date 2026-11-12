Ορίστηκαν με απόφαση του πρωθυπουργού οι νέοι υφυπουργοί Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Υγείας

Με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη: Υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανάκης, Υφυπουργός Εσωτερικών αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Λιάκος και Υφυπουργός Υγείας με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος.