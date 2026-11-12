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Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2026 11:57

Ορίστηκαν με απόφαση του πρωθυπουργού οι νέοι υφυπουργοί Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Υγείας

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Ορίστηκαν με απόφαση του πρωθυπουργού οι νέοι υφυπουργοί Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Υγείας

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Με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη: Υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανάκης, Υφυπουργός Εσωτερικών αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Λιάκος και Υφυπουργός Υγείας με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ορκωμοσία των νέων μελών της Κυβέρνησης.

Κατηγορία Πολιτική
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