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Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2026 13:40

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Στις πόσες παραιτήσεις "καίγεται" η κυβέρνηση;

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ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Στις πόσες παραιτήσεις &quot;καίγεται&quot; η κυβέρνηση;

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«Σε κανονικότητα έχουν εξελιχθεί οι αναγκαστικές παραιτήσεις κυβερνητικών στελεχών για το επιτελικό κράτος των “ αρίστων” της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας την παραίτηση Τσαβδαρίδη.

«Σειρά πήρε σήμερα ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο οποίος οδηγήθηκε σε παραίτηση μετά από καταγγελίες για μεθόδευση αντικανονικής μοριοδότησης με στόχο την ευνοϊκή εισαγωγή συγγενικού του προσώπου σε πανεπιστημιακό ίδρυμα», σημειώνει η Κουμουνδούρου, ενώ διερωτάται: «Άραγε, στις πόσες παραιτήσεις στελεχών της, λόγω σκανδάλων, παραβίασης κανόνων ή ακόμη και ποινικά κολάσιμων πράξεων, “ καίγεται” η κυβέρνηση;».

«Είναι προφανές ότι η πολιτική αξιοπιστία και η περίφημη κυβερνητική σταθερότητα είναι έννοιες ασύμβατες με την καθεστωτική νοοτροπία της κυβέρνησης Μητσοτάκη», τονίζει και καταλήγει:

«Η χώρα χρειάζεται προοδευτική κυβερνητική αλλαγή στις επερχόμενες εκλογές και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για να την κάνει πράξη».

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Κατηγορία Πολιτική
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