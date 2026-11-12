ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Στις πόσες παραιτήσεις "καίγεται" η κυβέρνηση;

«Σε κανονικότητα έχουν εξελιχθεί οι αναγκαστικές παραιτήσεις κυβερνητικών στελεχών για το επιτελικό κράτος των “ αρίστων” της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας την παραίτηση Τσαβδαρίδη.

«Σειρά πήρε σήμερα ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο οποίος οδηγήθηκε σε παραίτηση μετά από καταγγελίες για μεθόδευση αντικανονικής μοριοδότησης με στόχο την ευνοϊκή εισαγωγή συγγενικού του προσώπου σε πανεπιστημιακό ίδρυμα», σημειώνει η Κουμουνδούρου, ενώ διερωτάται: «Άραγε, στις πόσες παραιτήσεις στελεχών της, λόγω σκανδάλων, παραβίασης κανόνων ή ακόμη και ποινικά κολάσιμων πράξεων, “ καίγεται” η κυβέρνηση;».

«Είναι προφανές ότι η πολιτική αξιοπιστία και η περίφημη κυβερνητική σταθερότητα είναι έννοιες ασύμβατες με την καθεστωτική νοοτροπία της κυβέρνησης Μητσοτάκη», τονίζει και καταλήγει:

«Η χώρα χρειάζεται προοδευτική κυβερνητική αλλαγή στις επερχόμενες εκλογές και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για να την κάνει πράξη».

ΑΠΕ-ΜΠΕ