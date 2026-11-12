Social media: Συνάντηση Σκέρτσου και Παπαστεργίου με τη Meta για την εφαρμογή του ηλικιακού ορίου

Συνάντηση με εκπροσώπους της Meta Platforms, στην οποία ανήκουν το Facebook, το Instagram, το Messenger, το WhatsApp και το Threads, είχαν σήμερα (12/11) ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, στο πλαίσιο των επαφών της κυβέρνησης με τις μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για την εφαρμογή του ηλικιακού ορίου.

Στόχος των συναντήσεων, που πραγματοποιούνται με κεντρικό μήνυμα «Ο στόχος μας και η δική σας ευθύνη», είναι οι πλατφόρμες να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν αξιόπιστους μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας, τους οποίους θα εφαρμόσουν από την 1η Ιανουαρίου 2027, οπότε τίθεται σε ισχύ το ηλικιακό όριο, σύμφωνα με τον νόμο 5350/2026.

Όπως προβλέπει ο κυβερνητικός σχεδιασμός, έως τις αρχές Δεκεμβρίου κάθε πλατφόρμα θα πρέπει να ορίσει υπεύθυνο υλοποίησης, να ξεκινήσει άμεσα την τεχνική συνεργασία και να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο για την αξιόπιστη επαλήθευση ηλικίας, συνοδευόμενο από επίδειξη της προτεινόμενης λύσης.

Εκ μέρους της Meta στη σημερινή συνάντηση συμμετείχαν η Claudia Trivilino, Public Policy Manager για την Ιταλία και την Ελλάδα και ο Χρήστος Τρικούκης, διευθύνων σύμβουλος της EMG Strategic Consulting.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η νομική σύμβουλος του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Ελίτα Σφακιωτάκη και η Ιωάννα Χουδαλάκη, εκ μέρους της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Ο κύκλος των επαφών της κυβέρνησης με τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες ξεκίνησε στις αρχές Νοεμβρίου με εκπροσώπους του TikTok και της Microsoft, ενώ αύριο, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, έχει προγραμματιστεί συνάντηση με εκπροσώπους της Google.

ΑΠΕ-ΜΠΕ