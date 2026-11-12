Δημοσκόπηση MARC: Τα κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή

Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:
- ΝΔ: 27,2%
- ΕΛΑΣ: 14%
- ΠΑΣΟΚ: 11%
- Ελληνική Λύση: 6,2%
- ΚΚΕ: 6,1%
- Πλεύση: 5,1%
- Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4%
- Συμμαχία Ελλήνων: 3,7%
- Φωνή Λογικής: 3,4%
- ΜέΡΑ25: 2,1%
- ΣΥΡΙΖΑ: 1,3%
Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:
- ΝΔ: 30,5%
- ΕΛΑΣ: 15,8%
- ΠΑΣΟΚ: 12,5%
- Ελληνική Λύση: 7%
- ΚΚΕ: 6,8%
- Πλεύση: 5,5%
- Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4,6%
- Συμμαχία Ελλήνων: 4,2%
- Φωνή Λογικής: 3,9%
- ΜέΡΑ25: 2,4%
- ΣΥΡΙΖΑ: 1,4%
- Νίκη: 1,4%
- Άλλο κόμμα: 4%
Δημοσκόπηση Marc: Πώς κρίνουν οι πολίτες το έργο της κυβέρνησης
Αναφορικά με το πώς αξιολογούν οι πολίτες το κυβερνητικό έργο, ένα 36% απάντησε «θετικά» ή «μάλλον θετικά» και ένα 63,5% λέει «αρνητικά ή μάλλον αρνητικά».
Στο ίδιο ερώτημα για την κυβέρνηση, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας κρίνουν θετικά τη κυβέρνηση και συγκεκριμένα ένα ποσοστό της τάξεως του 69,8%.
Ο καταλληλότερος πρωθυπουργός
Κρίσιμο είναι το ερώτημα αναφορικά με το ποιος είναι ο καταλληλότερος στο «τιμόνι» της χώρας. Τα ευρήματα της δημοσκόπησης Marc, έδειξαν:
- Κυριάκος Μητσοτάκης: 21%
- Αλέξης Τσίπρας: 14,7%
- Νίκος Ανδρουλάκης: 7,4%
- Ζωή Κωνταντοπούλου: 5,5%