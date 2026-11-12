Δημοσκόπηση MARC: Τα κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή

Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της MARC για λογαριασμό του ΑΝΤ1 , παρόλο που ένα 63,5% αξιολογεί αρνητικά το κυβερνητικό έργο.

Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ: 27,2%

ΕΛΑΣ: 14%

ΠΑΣΟΚ: 11%

Ελληνική Λύση: 6,2%

ΚΚΕ: 6,1%

Πλεύση: 5,1%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4%

Συμμαχία Ελλήνων: 3,7%

Φωνή Λογικής: 3,4%

ΜέΡΑ25: 2,1%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,3%

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ: 30,5%

ΕΛΑΣ: 15,8%

ΠΑΣΟΚ: 12,5%

Ελληνική Λύση: 7%

ΚΚΕ: 6,8%

Πλεύση: 5,5%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4,6%

Συμμαχία Ελλήνων: 4,2%

Φωνή Λογικής: 3,9%

ΜέΡΑ25: 2,4%

ΣΥΡΙΖΑ: 1,4%

Νίκη: 1,4%

Άλλο κόμμα: 4%

Δημοσκόπηση Marc: Πώς κρίνουν οι πολίτες το έργο της κυβέρνησης

Αναφορικά με το πώς αξιολογούν οι πολίτες το κυβερνητικό έργο, ένα 36% απάντησε «θετικά» ή «μάλλον θετικά» και ένα 63,5% λέει «αρνητικά ή μάλλον αρνητικά».

Στο ίδιο ερώτημα για την κυβέρνηση, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας κρίνουν θετικά τη κυβέρνηση και συγκεκριμένα ένα ποσοστό της τάξεως του 69,8%.

Ο καταλληλότερος πρωθυπουργός

Κρίσιμο είναι το ερώτημα αναφορικά με το ποιος είναι ο καταλληλότερος στο «τιμόνι» της χώρας. Τα ευρήματα της δημοσκόπησης Marc, έδειξαν: