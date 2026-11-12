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Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2026 20:25

Δημοσκόπηση MARC: Τα κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή

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Δημοσκόπηση MARC: Τα κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή

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Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της MARC για λογαριασμό του ΑΝΤ1, παρόλο που ένα 63,5% αξιολογεί αρνητικά το κυβερνητικό έργο.

Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

  • ΝΔ: 27,2%
  • ΕΛΑΣ: 14%
  • ΠΑΣΟΚ: 11%
  • Ελληνική Λύση: 6,2%
  • ΚΚΕ: 6,1%
  • Πλεύση: 5,1%
  • Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4%
  • Συμμαχία Ελλήνων: 3,7%
  • Φωνή Λογικής: 3,4%
  • ΜέΡΑ25: 2,1%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 1,3% 

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

  • ΝΔ: 30,5%
  • ΕΛΑΣ: 15,8%
  • ΠΑΣΟΚ: 12,5%
  • Ελληνική Λύση: 7%
  • ΚΚΕ: 6,8%
  • Πλεύση: 5,5%
  • Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4,6%
  • Συμμαχία Ελλήνων: 4,2%
  • Φωνή Λογικής: 3,9%
  • ΜέΡΑ25: 2,4%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 1,4%
  • Νίκη: 1,4%
  • Άλλο κόμμα: 4%

Δημοσκόπηση Marc: Πώς κρίνουν οι πολίτες το έργο της κυβέρνησης

Αναφορικά με το πώς αξιολογούν οι πολίτες το κυβερνητικό έργο, ένα 36% απάντησε «θετικά» ή «μάλλον θετικά» και ένα 63,5% λέει «αρνητικά ή μάλλον αρνητικά». 

Στο ίδιο ερώτημα για την κυβέρνηση, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας κρίνουν θετικά τη κυβέρνηση και συγκεκριμένα ένα ποσοστό της τάξεως του 69,8%.

Ο καταλληλότερος πρωθυπουργός

Κρίσιμο είναι το ερώτημα αναφορικά με το ποιος είναι ο καταλληλότερος στο «τιμόνι» της χώρας. Τα ευρήματα της δημοσκόπησης Marc, έδειξαν: 

  • Κυριάκος Μητσοτάκης: 21%
  • Αλέξης Τσίπρας: 14,7%
  • Νίκος Ανδρουλάκης: 7,4%
  • Ζωή Κωνταντοπούλου: 5,5%

Κατηγορία Πολιτική
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