Γρηγόρης Δημητριάδης: Μιλά για πρώτη φορά για την κρίση στον Έβρο το 2020 – «Οι άγνωστοι ήρωες ήταν οι ακρίτες μας» (βίντεο)

Κατάμεστη ήταν η αίθουσα στη Βούλα το βράδυ της Τετάρτης, στην εκδήλωση που διοργάνωσε η ΟΝΝΕΔ Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, με τον Γρηγόρη Δημητριάδη να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ανοιχτής πολιτικής συζήτησης με έντονο ενδιαφέρον, μαζί με την Ομάδα Αλήθειας. Ερωτήσεις, παρεμβάσεις, πολιτικές αναφορές και απαντήσεις για πρόσωπα και γεγονότα της επικαιρότητας συνέθεσαν μια βραδιά με μεγάλη συμμετοχή και αμείωτο ενδιαφέρον μέχρι το τέλος.

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης απάντησε χωρίς περιστροφές στις ερωτήσεις των παρευρισκομένων, ανοίγοντας τη συζήτηση σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και προσωπικών αναφορών. Η μαζική προσέλευση και η ενεργή συμμετοχή του κοινού έδωσαν από την πρώτη στιγμή τον τόνο, με τον διάλογο να ξεπερνά τα όρια μιας συνηθισμένης κομματικής εκδήλωσης.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η πρώτη δημόσια αναλυτική αναφορά του Γρηγόρη Δημητριάδη στην κρίση στον Έβρο το 2020, στην οποία είχε ενεργό ρόλο στον επιχειρησιακό συντονισμό και τη διαχείριση της κατάστασης. Μιλώντας για εκείνες τις κρίσιμες ημέρες, αναφέρθηκε στην έγκαιρη πληροφόρηση που επέτρεψε την προετοιμασία και την πρόληψη, στη στενή συνεργασία με έμπειρα υπηρεσιακά και επιχειρησιακά στελέχη, αλλά και στη συμβολή των ανθρώπων που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στους Ακρίτες, τους οποίους χαρακτήρισε «άγνωστους ήρωες», περιγράφοντας τη συγκινητική συνδρομή τους προς τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Ελληνική Αστυνομία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στους διπλωματικούς χειρισμούς του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, επισημαίνοντας ότι μέσα σε δύο ημέρες κατάφερε να κινητοποιήσει την ευρωπαϊκή στήριξη γύρω από το ζήτημα.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε για την κρίση στον Έβρο:

«Όταν υπηρετείς την πατρίδα και είσαι ένας από τους χειριστές, ένας από τους χειριστές δύσκολων καταστάσεων, όπως ήταν η ιστορία του Έβρου, καλό είναι να σωπαίνεις και να λες λίγα. Μπορώ να πω όμως κάποια πράγματα. Το σημαντικό είναι, καταρχήν, ότι είχαμε έγκαιρη πληροφόρηση. Έγκαιρη πληροφόρηση σημαίνει προετοιμασία να προλάβεις τα χειρότερα. Το δεύτερο είναι ότι είχαμε την τύχη να έχουμε εξαιρετικούς επιχειρησιακούς, που συνεργάστηκαν και μαζί μου, όπως ήταν τότε στο Άμυνας ο Αλκιβιάδης ο Στεφανής, ο Αντώνης ο Οικονόμου ο γενικός γραμματέας, όπως ήταν στο Δημόσιας Τάξης ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης και ο Λευτέρης ο Οικονόμου, και φτιάξαμε μια πολύ κλειστή ομάδα, η οποία μπόρεσε να χειριστεί όλο το επιχειρησιακό. Εξίσου σημαντικό είναι οι άγνωστοι ήρωες. Ποιοι είναι αυτοί; Οι Ακρίτες μας. Οι εθνοφύλακες μας, οι κάτοικοι, άντρες και γυναίκες. Ζήσαμε συγκινητικές στιγμές εκείνες τις μέρες. Το πώς βοηθούσαν τα στρατεύματά μας, τους αστυνομικούς μας, είχαν ανέβει σχεδόν όλες οι διμοιρίες μας πάνω, και ήταν πραγματικά μια στιγμή για την οποία μπορείτε να είστε όλοι εθνικά υπερήφανοι. Επίσης, σημαντική στιγμή οι εξαιρετικοί χειρισμοί του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο διπλωματικό πεδίο. Μπόρεσε μέσα σε 2 μέρες, χάρη στην επιρροή του, να στοιχηθεί όλη η Ευρώπη πίσω από το πρόβλημά μας, και νομίζω ότι δώσαμε ένα μήνυμα αποτροπής που είχαμε να το δώσουμε πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Και ήταν μια από τις κορυφαίες στιγμές. Και τέλος, και αυτό που θέλω να σας μείνει πάνω απ' όλα, είναι το εξής: ότι από αυτό μάθαμε. Πάντα θα τύχει κάτι μια πρώτη φορά. Το ζήτημα είναι, και αυτό ζητάς από το κράτος και αυτό ζητάς και από μια κυβέρνηση, να μαθαίνεις να μην ξανασυμβεί. Ε, λοιπόν, μάθαμε. Τι σημαίνει «μάθαμε»; Δείτε πόσα χιλιόμετρα τείχους έχουν φτιαχτεί σήμερα, δείτε πώς έχουν αυξηθεί τα περίπολα. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι μπορώ να σας δώσω βασικούς άξονες: να είστε υπερήφανοι για εκείνες τις μέρες. Όχι για την απόδοση της κυβέρνησης, γιατί μακριά από εμάς να μιλήσουμε στους εαυτούς μας, αλλά για τους κάτοικους της περιοχής.»

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» και αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών ήταν οι βουλευτές Στέλιος Πέτσας, Σοφία Βούλτεψη και Μακάριος Λαζαρίδης, ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, καθώς και πλήθος τοπικών κομματικών στελεχών και μελών της ΟΝΝΕΔ.