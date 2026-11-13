Τσιόδρας προς Κομισιόν: Έλεγχος του εισαγόμενου ελαιολάδου για προστασία των παραγωγών από αθέμιτο ανταγωνισμό και πιέσεις στις τιμές

Καλύτερο έλεγχο του εισαγόμενου ελαιολάδου για την προστασία των Ελλήνων και Ευρωπαίων παραγωγών από φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού και την απότομη μείωση της τιμής του ζητάει ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Τσιόδρας, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, ρωτά την Κομισιόν εάν προτίθεται να ενισχύσει τους ελέγχους για την ποιότητα, τη γνησιότητα, και την τήρηση των προδιαγραφών εμπορίας του ελαιολάδου στην ΕΕ και τι μέτρα θα λάβει για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της νοθείας και της παραπλανητικής επισήμανσης, ιδίως όσον αφορά προϊόντα που εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά από τρίτες χώρες.

Ο κ. Τσιόδρας υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη πρόσθετων μέτρων για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ελληνικού και ευρωπαϊκού τομέα ελαιοπαραγωγής, δεδομένου του πιθανού αντικτύπου της απότομης πτώσης των τιμών και του υψηλού κόστους παραγωγής σε θέσεις εργασίας και την οικονομική βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών.

Επιπλέον, αναφέρεται στην ιδιαίτερη διατροφική και πολιτισμική σημασία του ελαιολάδου και καταλήγει, τονίζοντας την ανάγκη άμεσης δράσης γιατί «ο τομέας ελαιοπαραγωγής είναι αντιμέτωπος με μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία δεδομένου ότι οι τιμές έχουν υποχωρήσει αισθητά, ενώ οι παραγωγοί εξακολουθούν να υφίστανται σημαντική πίεση από εισαγωγές χαμηλής ποιότητας από τρίτες χώρες, προβλήματα τα οποία προστίθενται στις άλλες σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος ως αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης».

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: Αντιμετώπιση των συνεπειών της πτώσης της τιμής του ελαιολάδου και φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού που πλήττει τους Ευρωπαίους παραγωγούς

«Ο ευρωπαϊκός τομέας ελαιολάδου είναι αντιμέτωπος με μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία δεδομένου ότι η τιμή του ελαιολάδου έχει υποχωρήσει αισθητά, ενώ οι παραγωγοί εξακολουθούν να υφίστανται σημαντική πίεση από εισαγωγές χαμηλής ποιότητας από τρίτες χώρες.

Τα προβλήματα αυτά προστίθενται στο υψηλό κόστος παραγωγής και στις άλλες σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος ως αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης.

Δεδομένης της ιδιαίτερης διατροφικής και πολιτισμικής σημασίας του ελαιολάδου αλλά και του πιθανού αντικτύπου σε θέσεις εργασίας και την οικονομική βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Ποια πρόσθετα μέτρα προτίθεται να λάβει για την προστασία των Ευρωπαίων παραγωγών από αθέμιτες πρακτικές και εισαγωγές χαμηλής ποιότητας ή αμφίβολης γνησιότητας;

2. Προτίθεται να ενισχύσει τους ελέγχους για την ποιότητα, τη γνησιότητα, την ιχνηλασιμότητα και την τήρηση των προδιαγραφών εμπορίας του ελαιολάδου στην ΕΕ και τι μέτρα θα λάβει για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της νοθείας και της παραπλανητικής επισήμανσης, ιδίως όσον αφορά προϊόντα που εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά από τρίτες χώρες;

3. Εξετάζει πρόσθετα μέτρα για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ευρωπαϊκού τομέα ελαιοπαραγωγής, δεδομένης της απότομης πτώσης των τιμών και του υψηλού κόστους παραγωγής;».

ΑΠΕ-ΜΠΕ